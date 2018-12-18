Новая улица в центре Челябинска: Тернопольская попала под реновацию

Тернопольская берет свое начало с улицы Смирных и упирается в сквер ЮурГУ. О существовании улицы мало кто знал в Челябинске, а это центр города на минуточку. Это и не удивительно, раньше, чтобы попасть на улицу со стороны Сони Кривой, необходимо было преодолеть череду заборов, муниципальную парковку. При этом подходы к улице напрочь отсутствовали ни асфальта, ни съездов.

Благоустройство улицы осуществляется за счет частного инвестора и Администрации г.Челябинска. Сегодня завершена первая очередь реновации. Упразднена парковка, уложено дорожное покрытие, выполнена основная часть тротуарных дорожек, установлены поребрики, организовано достаточное количество парковочных мест вдоль улицы- проезжую часть открыли для автомобилей. Для освещения улицы от Сони Кривой до Витебской будут установлены современные минималистичные светильники, которые позволят комфортно прогуливаться по улице в любое время суток.

Автомобильное движение организовано в две полосы, большую часть улицы отвели для удобства и комфорта пешеходов. Открытие улицы поможет перераспределить автомобильный поток с перегруженных улиц — Лесопарковой и Сони Кривой — через улицу Тернопольскую до Витебской и Татьяничевой в направлении северо-западного района города и загородных поселков за Шершнями.

При проектировании пешеходам уделили основное внимание. Прогулочную зону оснастят удобными малыми формами, создадут дополнительные места отдыха, зелеными насаждениями разделят проезжую и пешеходные зоны, организуют пешеходные переходы. Вторая очередь реновации включит в себя устройство ландшафтного дизайна с использованием зимостойких растений, устойчивых к экстремальным городским условиям и низким температурам. Приведут газоны в нормативное состояние, которые не будут загрязнять тротуары и дороги. В планах привлечь уличных художников и деятелей искусства для создания арт-обьектов и оформления улицы. Общую атмосферу дополнит невероятное световое оформление посредствам декоративной иллюминации. Завершить реновацию планируется в начале лета 2019 года.

Функциональное наполнение улицы подразумевает под собой пространство, которое объединит в себе заведения различных форматов: торговых, гастрономических, культурных, развлекательных, образовательных — станет новым культурным аттрактором города Челябинска. Здесь расположатся такие операторы, как ресторан «Black Star Burger», супермаркет «Перекресток», а так же абсолютно новое гастрономическое пространство, инвестор обещает, что аналогов в Челябинске такому нет — открытие запланировано на лето 2019 года. Есть надежда, что новая улица станет своего рода достопримечательностью, как для Челябинцев, так и для гостей города.

При реализации проекта улицы одной из основных задач было «вписаться в бюджет», так как пространство городское, а средства частные. Для этого были привлечены Челябинские архитекторы и проектировщики. В проекте используются простые материалы местных заводов, но с максимальной эффективностью и удобством. Даже уличные светильники и двое огромных часов (более 2 метров в диаметре) сделаны в Челябинске. Инвесторы надеются, что челябинцы тепло встретят данное преображение городской среды в этом районе, и здесь не будет места вандальным выходкам. Так как к сожалению опыт подобных объектов в городе показывает обратную ситуацию.