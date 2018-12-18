2018-12-19T15:47:27+03:00
Общество

На въезде в Челябинск ликвидировали незаконную рекламу

Муниципальная служба демонтажа до конца года уберет с улиц 100 огромных щитов
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Владелец рекламных конструкций не пошевелился убрать их в отведенный срок. Фото: cheladmin.ruВладелец рекламных конструкций не пошевелился убрать их в отведенный срок. Фото: cheladmin.ru
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Новоградский проспект, крытый рынок строительных материалов. При въезде, на металлических столбах-опорах, вряд стоят три рекламных щита. Обыкновенных, каких в миллионном Челябинске очень много. Но эти установлены незаконно, без разрешительных документов администрации города. Сейчас в миллионнике развернута кампания по демонтажу незаконных вывесок и наружной рекламы. С миссией наведения порядка ранним утром во вторник, 18 декабря, на Новоградский проспект прибыли сотрудники муниципальной службы демонтажа.

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ. НЕ ВНЯЛ

— Самовольная установка рекламных конструкций не допускается, вне зависимости от форм собственности земли, на которой объект монтируется. Эти рекламные конструкции установлены на частном земельном участке, но и в этом случае самовольная установка рекламных конструкций не допускается. Нарушителю было выдано предписание на устранение конструкции в добровольном порядке. Однако требования он не выполнил. Незаконные конструкции демонтируются за счет бюджета муниципалитета. А потом затраты будут компенсированы их владельцем. Сами рекламные щиты можно будет забрать после оплаты. Кроме того, предусмотрен административный штраф. Привлечение к административной ответственности относится к компетенции полиции, — говорит начальник юридического отдела Управления наружной рекламы Виктория Карабельникова.

Разбор огромных щитов занимает несколько часов. Фото: cheladmin.ru

Разбор огромных щитов занимает несколько часов. Фото: cheladmin.ru

Напомним, закон предусматривает штрафы за самовольную установку некапитальных объектов: для физических лиц — от одной до полутора тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — три тысячи рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

ХРАНИТСЯ МЕСЯЦ. ПОТОМ УНИЧТОЖАЕТСЯ

Работы у муниципальной службы демонтажа еще много — в списке еще несколько десятков. Например, на Троицком тракте.

Демонтаж одного рекламного щита бюджету города обходится в семь тысяч рублей. В течение месяца конструкция будет храниться на складе у подрядной организации, а затем ее утилизируют. Как отметил сотрудник Управления наружной рекламы администрации Челябинска Олег Беляков, с ноября в городе демонтировано уже 80 рекламных конструкций. И до новогодних праздников нужно снять еще около двух десятков.

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