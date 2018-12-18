На главной площади города в Челябинской области поставили ель, спиленную в детсаду

Подготовка к Новому году в Южноуральске обернулась скандалом. На центральной площади здесь поставили голубую ель, которая может помериться высотой с пятиэтажкой. Оказалось, праздничное дерево спилили в детском садике. Об этом с сожалением сообщили родители, малыши которых посещают учреждение.

— Это дерево помню еще с тех пор, как сама маленькая в садик ходила, — говорит жительница Южноуральска Юлия.

— В бюджете не осталось денег под конец года, и решили сэкономить? — возмущаются горожане в соцсетях.

Дерево из садика поставили на главной площади города. Фото: группа «Подслушано в Южноуральске»/vk.com

Им парируют другие:

— Достали с этой елкой. Становитесь мэром и будете решать, где и что спиливать, а где нет. Животных лучше бездомных на улице пожалейте. Мерзнут зимой.

— Спилили и спилили? Дальше что? По всему городу пилят. Новая вырастет.

Шарма этой истории придает факт: перед тем, как вонзить бензопилу в ствол дерева, устроили прощальную церемонию. Артист в костюме Деда Мороза поводил с ребятишками хоровод и объяснил им, что забирает деревце на празднества.

КОММЕНТАРИЙ

В мэрии Южноуральска объяснили, что все было заранее продумано:

— Руководство садика вышло с инициативой спилить дерево. Оно росло в двух метрах от фундамента, и корни разрушали его. Дерево загораживало солнце, поэтому в группах было темно. Высокая ель несла угрозу: могла завалиться на здание или оборвать провода. На территории садика по весне высадят новое взамен спиленного, но уже подальше от самого здания, — рассказала помощник главы администрации Южноуральска Яна Ремизова.

КСТАТИ

Это не первый скандал с новогодними деревьями в Челябинской области. В городе Чебаркуль елку для главной площади спилили на соседней улице. Коммунальщики объяснили, что ошиблись деревом.

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