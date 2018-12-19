«Они ношенные!»: родители детей, у которых в школе сгорели пуховики, возмутились, что им выдали одежду из секонд-хенда

Из-за пожара в челябинской школе №19 эвакуировали 1000 детей. Во время уроков загорелся гардероб. Чтобы ученики не продрогли на морозе, куртки с вешалок по-быстрому эвакуировали через окно. Но это те, что удалось спасти. Вешалка одного из пятых классов оказалась в эпицентре возгорания.

Родители забрали детей домой. Вскоре взрослым позвонили из школы и сказали: кому нужно, приходите в школу — выдадим пуховик взамен сгоревшего.

— Мой ребенок вернулся в огромном тулупе. А на нем ценник секонд-хенда! Мы с родителями в «Вайбере» это обсудили. Непонятно вообще, будет ли нормальная компенсация? Говорят, что замкнула проводка, из-за чего начался пожар. За это же есть ответственные, с кого нам спрашивать? — негодует одна из мам.

«Комсомольская правда — Челябинск» позвонила в тот самый секонд-хенд. Это благотворительный магазин «ВоБлаго», который продает б/у вещи. Например, ту же куртку можно приобрести за 100 рублей. А еще бывают дни, когда одежду нуждающимся отдают бесплатно. В секонде рассказали, что им позвонили из администрации города и попросили экстренно собрать помощь.

— Дали всего 20 минут. Мы насобирали по залу 30 курток, 21 шапку и девять шарфов. Если бы хотя бы часик дали, мы бы еще со склада принесли пару десятков, — рассказала директор магазина Светлана Тутарова.

В благотворительном магазине продают вещи еще дешевле, чем в секонд-хенде.

Магазин живет за счет продажи этих вещей: платит аренду, белую зарплату сотрудникам и еще сдает выручку в благотворительный фонд. Потеря части товара равносильна падению прибыли. Поэтому комментаторы в интернете вовсю «троллят» родителей. Дескать дали бесплатно, а они еще и возмущаются. Но в магазине, который курирует Челябинская епархия, без доли возмущения, а даже наоборот, виновато отвечают:

— Понимаю, что у людей горе, они расстроены. Пуховик сейчас детский пять тысяч стоит — серьезный удар по бюджету. Не ждем, что нам обратно вернут вещи. Для этого и работаем, чтобы помогать. Мы люди верующие: надеемся, что мы отдаем, и Бог нам поможет. Пожалуйста, кто захочет, приходите в магазин — постараемся подобрать ребенку куртку по размеру, — говорит Светлана.

Директор отметила, что в магазине не бывает рваных и грязных вещей. Если такие приносят, их отдают экоактивистам на переработку.

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