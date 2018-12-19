В 2018 году комитеты ЮУТПП направили в органы власти свыше 60 бизнес-инициатив

17 декабря состоялось заседание совета по координации работы общественных формирований Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, на котором подвели итоги деятельности комитетов ЮУТПП в 2018 году и поставили задачи на 2019 год.

Провел заседание и выступил с итоговым докладом вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. Он напомнил, что в Южно-Уральской торгово-промышленной палате действуют 19 общественных формирований, в том числе 16 комитетов, Комиссия по стратегическому развитию ЮУТПП, Совет по координации работы общественных формирований ЮУТПП и Координационный совет Арбитражного суда Челябинской области.

Задача общественных формирований — в содействии развитию предпринимательской деятельности. Работа комитетов, в состав которых в настоящее время входит более 200 предпринимателей, позволяет поднимать наиболее острые и волнующие бизнес-сообщество вопросы, привлекать к их обсуждению представителей органов государственной власти.

Председатели комитетов ЮУТПП

Для эффективного взаимодействия с властью Южно-Уральской торгово-промышленной палатой заключено 164 соглашения о сотрудничестве, в том числе с правительством, Законодательным Собранием, прокуратурой Челябинской области, Главным управлением МВД России, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, главами муниципальных образований и т. д.

Круг деловых партнеров постоянно расширяется. Так, в 2018 году ЮУТПП подписала соглашение с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН). Предметом соглашения является развитие делового взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса Челябинской области с производственными учреждениями уголовно-исполнительной системы в регионе.

В целях поддержки, развития и защиты бизнеса общественные формирования ЮУТПП в 2018 году провели 26 мероприятий (заседаний, семинаров, круглых столов, конференций и т. д.), в которых приняло участие более 1 000 человек. По итогам мероприятий разработано свыше 60 предложений и инициатив предпринимательского сообщества по совершенствованию нормативной правовой базы. Все они направлены в органы законодательной и исполнительной власти, а также в ТПП РФ для дальнейшей отправки в соответствующие профильные комитеты Государственной Думы РФ.

Отдельное внимание комитетами уделяется проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов.

В 2018 году за заслуги в развитии предпринимательской деятельности и активную общественную работу сразу четыре председателя комитетов ЮУТПП удостоены премии Законодательного Собрания Челябинской области.

Заседание совета по координации

Несмотря на достигнутые успехи, основной задачей перед комитетами на 2019 год стоит усиление взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти. Это нужно, прежде всего, для защиты прав и интересов организаций и индивидуальных предпринимателей Челябинской области по вопросам, связанным с осуществлением ими хозяйственной деятельности; создания комфортных условий для развития бизнеса в регионе; формирования современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры; информирования предпринимательского сообщества об актуальных изменениях в законодательстве.

Планируется также активизировать работу по взаимодействию с профильными комитетами, действующими при Торгово-промышленной палате России.