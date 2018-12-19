2018-12-19T13:55:16+03:00
Общество

Почему в Челябинске подорожали куриные яйца и ждать ли снижения цены

Производители и чиновники озвучили свои версии
Ирина ГОЛЛАЙ
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Производители объясняют рост цен возросшими тратами на производство.Производители объясняют рост цен возросшими тратами на производство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России символом Нового года считаются мандарины. Но в Челябинске его может потеснить новый — куриное яйцо. В канун праздника из магазинов исчезли грохотки с дешевым продуктом. Десяток кругленьких сейчас стоит от 60 до 80 рублей, а в октябре можно было купить за 40. Такого подорожания не было даже к Пасхе.

Покупатели со страхом думают: а что же подорожает дальше?

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ…

Многие еще надеются, что повышение это сезонное или связано с праздником. Хозяйки делают запасы на «оливье» и «мимозу», вот производители и регулируют спрос.

Но дефицита яиц в нашей области даже в праздники быть не может, утверждают чиновники.

Цены поползли вверх с ноября.

Цены поползли вверх с ноября.

— Челябинская область обеспечивает себя яичной продукцией на 184%, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области. — Рекомендуемая норма потребления на душу населения составляет 260 яиц в год, а наши фабрики производят по 479 штук на человека, по данным 2017 года.

В министерстве уверены: после Нового года цены понизятся, но насколько — сказать не берутся.

…НО 80 РУБЛЕЙ НЕ ПРЕДЕЛ

Сами производители объясняют, что яйца подорожали из-за роста затрат.

— Сегодня, даже при хорошем урожае, мы покупаем фуражное зерно на 80% дороже, чем летом. Если раньше мы брали его по 6 рублей за килограмм, то теперь за 11. Цена на упаковку за год поднялась на 20%. Таким же темпом растет цена на всевозможные кормовые компоненты, — объяснил директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков. — Я думаю, в январе цена останется на том же уровне. А потом будем смотреть по затратам на производство.

Также челябинцы обратили внимание, что из некоторых супермаркетов исчезли мелкие яйца, которые изначально дешевле крупных, отборных и деревенских.

— Сегодня фабрики производят и маленькие, и большие, — заверил нас Дмитрий Пырсиков. — А торговые сети заказывают тот товар, который считают нужным. Спрос есть на все категории. Только распределяются они по разным торговым точкам: что-то в сети, а что-то на рынки и в магазины.

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