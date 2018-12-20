Новогодний образ-2019: советы от эксперта по красоте в Челябинске

Подготовка к Новому году уже стартовала! В преддверии корпоративов и семейных торжеств важно создать гармоничный образ, а также выбрать подарки для друзей и близких. Какие средства помогут быть неотразимыми в праздники и на какие подарки нужно обратить внимание? Расскажем в нашем обзоре.

Подарки для любимых и для себя: украсить дом и выглядеть отлично без лишних трат

До Нового года остались считанные дни — самое время заняться подготовкой кожи к праздникам. Как это сделать в домашних условиях, не выкладывая лишних денег и не тратя на это драгоценное время, особенно, когда его и так мало, расскажет ваш личный консультант по красоте и стилю Faberlic Светлана Заварухина.

В условиях городского стресса и плохой экологии кожа часто выглядит тусклой и уставшей. Ей не хватает кислорода, и это сказывается на ее красоте и здоровье. Средства серии «Легендарный кислород» дарят коже дыхание и возвращают ей недостающую энергию. А серия «Кислородное сияние» возвращает ей здоровый цвет и естественный блеск.

Регулярное увлажнение кожи — необходимое условие для ее молодости и красоты, важно доставить влагу именно в глубокие слои кожи. Продукты серии «Кислородное увлажнение» эффективно решают эту задачу.

Для сухой кожи очень важно ощущение комфорта в течение дня. Средства серии «Кислородное питание» обеспечивают защиту, поддерживают нормальный уровень увлажненности и насыщают кожу питательными веществами. Для красоты и здоровья склонной к жирности коже необходим комплексный уход. Средства серии «Кислородный баланс» нормализуют работу сальных желез и обеспечивают ощущение свежести в течение дня.

— В большинстве случаев мы встречаем Новый год дома в кругу самых близких и родных, и «полный гламур» при этом вовсе необязателен, — говорит Светлана Заварухина. — В то же время существуют базовые вещи, без которых просто не получится выглядеть ухоженно. И первый эффект, который нам нужен, — это ровная, сияющая кожа, ведь на уставшей коже ни один макияж не будет выглядеть шикарно. Никакой экзотики — нам понадобятся самые обычные средства. Главное — не перепутать последовательность применения.

Домашняя альтернатива салонным процедурам: пошаговая инструкция

1. Программа «Сияние и обновление кожи» поможет отшлифовать поверхность кожи и улучшить микроциркуляцию, что позволит засиять вашему прекрасному личику.

2. Программа «Красивые глаза» обеспечит бережный уход за кожей вокруг глаз и укрепит ваши реснички, перед нанесением макияжа.

3. Программа «Молодость и упругость кожи» будет способствовать восстановлению собственного коллагена кожи, уменьшению видимости морщинок, подтянет, смоделирует и укрепит овал лица. Возвратит коже эластичность и плотность. Эффект ретинола без ретинола!

4. Программа « Идеальное тело» скорректирует фигуру, обеспечит упругость и подтянет кожу.

Экспресс-преображение

А когда вечеринка вот-вот начнется, и останется совсем немного времени до веселого новогоднего застолья в кругу самых близких, танцев, поздравлений, бенгальских огней и фейерверков, вы можете использовать приемы быстрого преображения с помощью серии BEAUTYLAB — победителя ежегодной международной премии «Инновационный продукт года».

Эффективное очищение и матирование, лифтинг и сияние мгновенно, устранение темных кругов и морщинок под глазами, восполнение энергии в клетках кожи с помощью масок и сыворотки буквально за полчаса до начала мероприятия подарят вам все ощущения пребывания в косметическом салоне.

Перед нанесением макияжа можно использовать средство «Фотошоп», которое создает эффект за одну минуту. Светоотражающие микрочастицы заполнят неровности и разгладят кожу, создадут оптический эффект разглаженных морщинок и тонких линий в области лба и вокруг глаз, и вы получите крутое фото без фильтров на Новогоднем вечере.

Новогодний макияж и незабываемый парфюм

В новогоднюю ночь хочется выглядеть королевой. Модные тренды в макияже, которые помогут преобразиться, представлены в средствах декоративной косметики Faberlic.

Всем, кто не устает творить красоту — новая линейка средств-карандашей для глаз и губ. Вооружайтесь удобным инструментом любимого оттенка и расставляйте акценты в макияже! Первой новинки попробовала певица Елена Темникова. Стики не нужно затачивать, у них легкая текстура и насыщенные цвета.

Наполнить вашу косметичку новыми средствами из серии декоративной косметики поможет ваш личный консультант по красоте и стилю.

Наряд королевы

Вечернее платье — главная покупка к новогодней ночи. Каждая дама найдет для себя идеальное решение для торжества — элегантное и универсальное, модное и сияющее, комфортное и необычное. В новой коллекции праздничных платьев используются кружево, пайетки, принтованный трикотаж и бархат с люрексом.

Молодые дизайнеры, участники реалити-шоу «Подиум» на телеканале «Пятница», создали специально для Faberlic три потрясающих платья. Актриса Равшана Куркова уже примерила одно из них. Выберите свой образ: нежность и великолепие в пыльно-розовом цвете с органзой и филигранным кружевом, экстравагантность и изысканный шик красного с асимметричным кроем или изящность и оригинальность в переплетении насыщенного синего и нежно-голубого.

Дополните образ элегантной бижутерией: роскошный «Сапфир» привнесет изысканность и шик, чарующий «Изумруд» станет идеальным выбором для утонченных и аристократичных натур, мерцающая коллекция «Роуз» подчеркнет стиль и экстравагантность, а нежный «Жемчуг» подарит гармонию и женственность самому романтичному образу.

Последний штрих к портрету королевы бала — гурманский парфюм. В серии завораживающих ароматов Incognito новая пара — семейная! Mr. и Mrs. Incognito звучат в унисон и дополняют друг друга: пачули, клементин и дубовый мох для Него (3249); ваниль, апельсин и белый мускус — для Нее (3046).

Атмосфера торжества

Создать дома атмосферу праздника помогут елочные игрушки с ручной росписью, праздничные подсвечники в тон шарам и декоративные свечи с «зимним» рисунком.

Собрать всю семью за праздничным столом, сервировать его столовым сервизом Faberlic в зимнем красивом дизайне и придать особый шик и уютную атмосферу с аксессуарами и подарочными наборами для родных и друзей — это ли не есть счастье и радость?

И не забудьте про символ года — веселую свинку. А навести идеальный порядок помогут новинки для дома: спрей для легкого разглаживания белья (11285), мыло для кухни с ароматом лесной земляники (11213) и набор разделочных досок (11679) — практичный аксессуар от Юлии Высоцкой.

Подарки для любимых

Не знаете, что подарить? Faberlic позаботился об этом. В новом каталоге — ароматы-бестселлеры в изящных коробочках (3119, 3053), наборы в подарочных упаковках, пожелай сладкой жизни с «вкусными» новинками «Карамельная груша» (1867-1871). Побалуйте себя и близких нежным и глубоким ароматом груши, запеченной под сливочным кремом.

Кому подарить набор Oxiology?

«Кислородное сияние» — подарок для кожи, уставшей от города. Крем дневной, ночной и для век вернет комфорт, здоровый цвет лица и эластичность. Пусть порция кислородного ухода достанется энергичной горожанке! От каждого дня она привыкла получать максимум, поэтому много времени проводит за рулем, не высыпается и редко находит полчаса для занятий спортом.

Линия «Кислородное сияние» поможет справиться с последствиями стресса юной студентке! Лекции, семинары, экзамены и, конечно, вечеринки отнимают очень много сил! Глубокое увлажнение и заряд энергии от Oxiology вернут коже свежесть и сияние. Три базовых средства помогут сформировать полезную привычку регулярного ухода!

Для трудолюбивой коллеги красота карьере не помеха, а наоборот — опора! Когда не хватает времени для восьмичасового сна, а на работе приходится решать сложные задачи одну за другой, не обойтись без крема, который стирает признаки усталости.

Заботливая мама всю себя она отдает подрастающему поколению: на ней домашний уют и семейные ужины, школьные отметки и новогодние подарки в детском саду. Между прочим, ей самой тоже нужна забота и внимание! Линия «Кислородное сияние» подходит для всех типов кожи: выравнивает тон, освежает и наполняет энергией. Ищите набор #Oxiology в каталоге Фаберлик!

А предсказать друзьям удачу можно, открыв коробочку с песочным печеньем, в которых каждый найдет себе пожелание от Faberlic в новом 2019 году.

Выбирайте подарки всем-всем: набор Zima, брелоки и подвески в виде знаков зодиака, стильную бижутерию и любимую косметику с ароматами сладостей. Ищите в каталоге специальные цены на новинки и хиты!

Вкусно и полезно

А чтобы в новогодней суете не растерять силы и энергию, попробуйте печенье Eat&Fit (15397, 15398, 15399). Это не только вариант быстрого и полезного перекуса, но и вкусное дополнение к основному приему пищи. Eat&Fit со вкусом ванильного шоколада, клубники или лимона зарядят энергией, подарят чувство сытости и станут настоящей находкой для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре!

В каталоге Faberlic уже идет подготовка к празднику. Выбирайте не торопясь, тщательно изучайте ассортимент новинок и создавайте свой безупречный образ!

А поможет вам в этом ваш личный консультант по красоте и стилю — Светлана Заварухина!

Тел.: 8 919 311 00 60 (WhatsApp, Viber, Тelegram)

e-mail: fortuna1006@mail.ru

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