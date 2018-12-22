Лайфхак от челябинских мастеров: заработай большие деньги за пять минут, обдурив клиента

— Ну что, отказываетесь от ремонта? Тогда с вас 2500, — говорит мастер Сергей и ловко выводит сумму в уже подписанном договоре.

Я чувствую, что закипаю. Как я могла попасться на это? Ведь сама же писала статью про таких аферистов! Но обо всем по порядку. Вот вам история с неудавшимся мордобоем, угрозами и полицией, которая может случиться с каждым. В конце вас ждет совет по общению с мошенниками: что делать, если ничего не помогает.

ПОЧТИ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА

В квартире, которую мы сдаем, стоит старенькая стиральная машинка. За полгода она сломалась уже второй раз, но мы решили дать ей шанс. Подумали: вызовем мастера и, если ремонт окажется недорогим, починим. А если назовут большую сумму — лучше купим новую. Ну логично же?

Первый раз мы чинили машинку, вызвав частника по объявлению. За 10 минут работы, просто спаяв два проводка, он взял полторы тысячи рублей. И тогда это мне показалось много. Поэтому во второй раз я решила найти серьезную фирму с официальным прайсом. Просидела в Интернете полдня. Выбирала по сайтам. Мне казалось, что если выложены документы (реальность которых, конечно, никто не проверял) и прайсы (правда, цены в них прописаны с приставкой «от»), то это говорит о серьезности организации.

— У вас на сайте написано, что диагностика бесплатная, — уточняю я у менеджера.

— Да, все верно.

Ладно, поставим вопрос по-другому:

— А если после диагностики я откажусь от ремонта, сколько мне это будет стоить?

— Тогда нужно будет оплатить 500 рублей.

Что и следовало доказать. Еще несколько раз я уточнила, точно ли 500 рублей — это конечная сумма, если решим не чинить стиралку. Получив утвердительный ответ, вызвала мастера.

Сломалась стиральная машинка - ищи ее документыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«Я ПО СУДАМ ТЕБЯ ЗАТАСКАЮ»

Своей квартирантке — 19-летней девушке — мы велели позвонить нам, как только мастер ступит на порог квартиры. Живем в соседнем доме, поэтому были у нее через пять минут после звонка. За это время мастер уже успел раскрутить машинку и определить сумму починки — пять тысяч рублей. Мы решили, что оно того не стоит — новой стиралке быть! А дальше случилось то, с чего я начала статью. Ловким движением рук мастер достал договор и вписал в него 2500 руб. за диагностику. Причем бумага оказалась уже подписанной нашей квартиранткой.

— Но ваш менеджер говорил о 500 рублях! — протестую я.

— Это диагностика без разбора машинки (интересно, как? — прим. автора). А с разбором — 2500, — парирует мастер заученными фразами.

— Но вы нас об этом не предупреждали!

— Я дал прайс вашей квартирантке.

— Я его не видела! — оправдывается девушка.

— Ты подписала договор, ты и плати. Иначе по судам тебя затаскаю, — запугивает бедняжку мастер, поняв, что от меня он денег так просто не получит.

— Вы сказали, что это всего лишь согласие на диагностику. А цену вписали уже после моей подписи! Так нечестно, — чуть не плачет студентка.

— Все правильно. Я же не знал, согласитесь ли вы на ремонт, поэтому оставил строчку пустой.

На любую нашу фразу у мастера был заготовлен ответ из инструкции по работе с клиентами. Понятно, что таким образом он обрабатывает людей не в первый раз.

"За такую цену мы бы и сами машинку разобрали!"Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«ВАСЯ, РАЗБЕРИСЬ. ТУТ КЛИЕНТЫ НЕ ПЛАТЯТ»

Я бы ни за что не подписала договор с пустым полем. Но мастер воспользовался случаем и в мое отсутствие заговорил зубы молодой неопытной хозяйке. Что же делать? Звоню знакомому юристу.

— К сожалению, помочь не могу. Договор подписан. Вы не докажете, что не знали цену услуги, и она была вписана позже, — говорит он.

Но посмотрим на бумагу. Никаких паспортных данных, даже фамилий нет. Просто чья-то подпись. На кого же мастер собрался подавать в суд? Да это не договор, а филькина грамота.

Мои мысли вслух мастеру не нравятся. Он начинает дерзить.

— Придется позвонить напарнику! Але, Вася. Поднимись, пожалуйста. Тут клиенты платить не хотят.

По голосу на том конце связи понятно, что Вася вообще не в курсе, что происходит.

— Да, давайте превратим этот цирк в мордобой и продолжим разбираться в полиции! Может, еще и уголовку получите, — подыгрывает мой супруг.

Настроение у мастера окончательно портится, но он по-прежнему не уходит. Мы препираемся уже час. Однако, слова мужа подали мне идею. Набираю «02» и говорю, что не могу выгнать постороннего человека из своей квартиры. Обещают приехать. Мастер тут же вспоминает, что ему, вообще-то, некогда.

— Да я из-за вас столько времени потерял! Давайте хотя бы 500 рублей, — говорит он, перечеркивая сумму в договоре.

Обуваясь, пытается давить на жалось. Мол, это не он такой наглый, а начальство так научило делать, и теперь с него взыщут недостачу. Однако, его план «Б» провалился.

"Сейчас я вам починю!"Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ МОШЕННИКАМ

Пришлось объясняться с участковым по поводу вызова полиции (отнесся с пониманием). Да и вообще осадочек остался. Может, оно и не стоило этих 2,5 тысяч рублей. Но я не могла позволить, чтобы меня так нагло развели на деньги. Иначе какое право я имею читателям советы раздавать? Теперь, используя личный опыт общения с аферистами, могу их скорректировать:

1. Можно было написать: не обращайтесь в компанию N. Но дело в том, что таких полулегальных фирм-обманщиц огромное множество. Поэтому совет такой: по возможности обращайтесь в официальный сервис, контакты которого должны быть в документах на технику. Вам может показаться, что там цены выше по сравнению с прайсом какого-нибудь ИП. Но поверьте: на деле вы сэкономите и нервы, и деньги.

2. Что касается цен, сроков работы и гарантии: не верьте на слово. Все должно быть прописано в договоре.

3. Не подписывайте договор, если вы его не прочитали, не поняли, вас в нем что-то не устроило, в нем есть пустые поля.

4. Если мастер пытается вас обмануть, вы можете ему не платить. Что бы он не говорил, он не залезет в ваш кошелек сам. Вернуть добровольно отданные деньги будет куда сложнее.

5. Если ничего не помогает, скажите обманщику, что сейчас вызовете полицию. Судя по отзывам на интернет-форумах, этот прием сработал не только у меня. Как правило, у нечестных мастеров и договоры липовые, поэтому встреча со слугами закона их пугает.