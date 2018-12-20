Власти Челябинска и экологические общественники хотят перенести вредные предприятия за черту города

Есть желающие стать общественным инспектором и мониторить деятельность промышленных предприятий? Тогда обращайтесь в региональное минэкологии и областной Роспотребнадзор. После обучения и сдачи экзамена вместе со специалистами министерства и надзорного ведомства можно выходить на заводы. И власти Челябинска — за внеплановые проверки промышленных предприятий Челябинска в период неблагоприятных метеоусловий.

Об этом было заявлено в четверг, 20 декабря, на встрече экологических общественников и временно исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Елистратова.

ПРОВЕРЯТ ЛЕС. ЕЩЕ РАЗ

По поручению Елистратова специалисты администрации проанализировали каждый из 12 пунктов требований экоактивистов и дали на встрече развернутые ответы. Например, решено организовать совместный выезд гражданских активистов и сотрудников Управления экологии администрации Челябинска в лесопосадки на ул. Захаренко. Там, по словам активистов, под видом санитарной рубки убираются здоровые деревья. Однако, по официальному заключению лесопатологов, на ул. Захаренко вырубаются больные деревья. Их количество строго определено.

По поручению Елистратова специалисты администрации проанализировали каждый из 12 пунктов требований экоактивистов и дали на встрече развернутые ответы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ

Кстати, «зеленый вопрос» — приоритет властей Челябинска. Как сообщил Владимир Елистратов, в следующем году в Челябинске будет утвержден новый Генеральный план. И в нем особое внимание уделено созданию новых зеленых зон.

Кроме того, на встрече с активистами пояснили, когда может вводиться режим ЧС. Критерии — превышение ПДК вредных веществ в 10 и более раз в течение пяти суток. В Челябинске в декабре вводились НМУ 1 и 2-й степени, не предусматривающие режима ЧС.

По предложению Владимира Елистратова будет проработан вопрос создания рабочей группы с участием общественников, чтобы оперативно обсуждать и реагировать на возможное ухудшение экологической обстановки в городе. Задача власти, подчеркнул Владимир Елистратов, — минимизировать риски ухудшения экологической ситуации.

14 СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ НАБЛЮДЕНИЯ

Неблагоприятно на воздушную среду города влияет закрывшаяся на рекультивацию городская свалка. Сейчас определен подрядчик для тушения возможных возгораний и тления мусорного кургана. Грунт для тушения завозится со стройплощадки конгресс-холла «Таганай-2020» на ул. Труда.

Для наблюдения за экологической ситуацией в Челябинске в будущем году будет уже 14 стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха. Это настоящая лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Кстати, два стационарных поста появились в городе на днях. Цена вопроса — 31 млн руб. Средства на их приобретение выделены из областного бюджета.

Исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов и горожане обсудили важные вопросы экологического оздоровления.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подняли активисты вопрос по возможному переносу промышленных предприятий за черту города.

— Есть такая тенденция. Например, Челябинский компрессорный завод построил новое предприятие в пригороде. Все определяется экономикой предприятия. И по нашему щелчку переезд невозможен. Но тенденция такая есть, и мы ее поддерживаем, — заявил Владимир Елистратов.

ДЕТСАДИКИ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

На рассмотрение специалистов по поручению Владимира Елистратова взяты предложения общественников по созданию специализированных детских садов для ребятишек с аллергопатологиями. Сейчас в миллионном городе три таких детсада.

— Встреча была конструктивной и деловой. Создадим с активистами рабочую группу, будем встречаться регулярно. Я получил от приглашенных информацию для дальнейшей проработки. Прочту все, и мы подготовим подробные развернутые ответы по каждому вновь заданному вопросу. Жду от коллег предложения по составу рабочей группы, — подвел итог встречи Владимир Елистратов.