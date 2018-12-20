В Челябинске подвели итоги работы комиссии по профилактике наркомании

Втрое уменьшилось число вызовов «Скорой помощи» на случаи с пострадавшими от отравлений психоактивными веществами. На постоянном контроле тема недопущения вовлечения детей и подростков в преступную схему незаконного оборота наркотиков.

ВСЕМ МИРОМ

Сообща работают медики и руководители всех муниципальных структурных подразделений, правоохранительных и надзорных органов. То есть все те, кто так или иначе может повлиять на профилактику наркомании в городе Челябинске

Итоги большой работы за год подводили на четвертом межведомственном совещании.

— Сегодня мы подводим итоги достаточно непростого года. На протяжении двух последних лет в Челябинске отмечены несколько индикативных процессов, на которые мы обратили внимание. Первое — это рост числа летальных исходов от передозировок наркотиками, который произошел в 2017 г. И вторая проблема, с которой мы столкнулись уже в текущем году — это вовлечение несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность и незаконный оборот наркотиков, — рассказал начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев.

По результатам работы комиссии отмечены серьезные результаты. Если говорить о летальности, то в этом году количество смертельных случаев в результате передозировки наркотическими средствами уменьшилось практически в 4 раза: со 193 в 2017 г. до 53 в этом. Также за девять месяцев 2018 г. количество выездов «Скорой помощи» на случаи с пострадавшими в результате отравления наркотическими средствами и психоактивными веществами снизилось более чем в три раза по сравнению с 2017 г.

ЗОВУТ ПОДРАБОТАТЬ КУРЬЕРОМ? ОТКАЖИСЬ!

— Мы пытаемся донести до ребят, до молодежи, что, когда они покупаются на какие-то объявления в Интернете о легком заработке или работе курьером, они не всегда понимают, о какой деятельности идет речь. И после того, как происходит задержание, оказывается, что это уголовная ответственность. И мы объясняем ребятам, чтобы они с осторожностью относились к таким «подработкам». Родителей мы тоже очень просим быть внимательными к своим детям, особенно если у них появляются приличные суммы денег или какие-то дорогостоящие гаджеты. Все это может быть сигналом о том, что ребенок попал в сети нелегального оборота наркотиков и может стать соучастником преступления, — отмечает Сергей Авдеев.

ПРЕДЛОЖИТЬ ЗДОРОВУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ

Одним из серьезных прорывов в этой области стало открытие в июле текущего года бюджетного центра реабилитации на территории города Челябинска, как проекта частно-государственного партнерства. Сегодня он полностью заполнен и по праву считается одним из важных инструментов работы в этой сфере.

Первый замглавы города Наталья Котова отметила:

— Комиссия работает уже десять лет, у нас с вами одна цель, мы все хотим искоренить наркоманию или, как минимум, очень серьезно снизить число людей с пагубными привычками в нашем городе, и мы не хотим, чтобы гибли люди, а наши дети попадались в лапы преступников. Огромное спасибо каждому ведомству, принимающему участие в этой важной профилактической работе. Одни мы бы не справились.

Для того чтобы оторвать детей от пагубных пристрастий нужна здоровая альтернатива досуга. И в Челябинске есть все для того, чтобы ребенок рос крепким и разносторонне развитым. В городе работает масса кружков и спортивных секций, общественных движений для молодежи. Родителям нужно внимательно отнестись к интересам чада и выбрать вместе с ним дополнительные занятия.