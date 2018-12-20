2018-12-21T08:32:10+03:00
Общество

На северо-западе Челябинска открылись два детских сада

За пять лет в миллионном городе построено 12 садиков
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В 2019 — 2020 гг. в Челябинске будет сдано три детсада.В 2019 — 2020 гг. в Челябинске будет сдано три детсада.
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Калининский и Курчатовский районы города — дефицитные по местам в дошкольных образовательных учреждениях. Микрорайонов с высотками построили много, а социальной инфраструктуры пока не хватает. Власти решают проблему: за пять лет в миллионном городе отрыто 12 детсадов. Это более 13 тысяч дополнительных мест. Но и ребятишек, к счастью, появляется много. И бэби-бум требует адекватного ответа.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВЕРНУЛИ ЗДАНИЕ

Первый садик, «Радуга», распахнул двери по адресу: проспект Победы, 358в. Сюда уже зачислены 280 ребятишек. Садик рассчитан на 13 групп, каждая имеет отдельный вход. Площадь здания внушительная — 4,3 тыс. кв. метров. Есть прачечная, медкабинет, физкультурный и музыкальный залы.

С детишками работают 33 педагога. Кроме общей программы дети будут заниматься в кружках. На улице есть современные прогулочные площадки и мини-стадион. За безопасностью воспитанников бдит система видеонаблюдения.

Здание для «Радуги» передала служба судебных приставов.

Здание для «Радуги» передала служба судебных приставов.

Кстати, здание, где сейчас разместилась «Радуга», возвращено в систему образования четыре года назад. Корпус передала служба судебных приставов. На реконструкцию направлено 112 млн руб: 104 млн — из областного бюджета, 8 млн руб. — из городской казны.

— В Челябинске строительство и реконструкция детских садов ведутся по федеральной и региональной программам. И сейчас приоритет отдан новым микрорайонам, где плотная застройка и нехватка детских учреждений ощущается наиболее остро, — рассказала председатель Комитета по делам образования администрации Челябинска Светлана Портье.

В «ПЧЕЛКЕ» ЕСТЬ БАССЕЙН

Детский сад «Пчелка» открылся в новом микрорайоне «Ньютон» и вошел в состав Образовательного центра № 4. Садик рассчитан на 230 мест, в нем 12 групп. Трехэтажное здание оборудовано лифтом для подъема пищи на этажи, построен бассейн с рециркуляционным обменом и непрерывной комбинированной очисткой воды.

Площадь нового учреждения — более 5,3 тыс. кв. м. Есть в садике спортивный зал с тренажерами, музыкальный зал с хореографическим станком, изостудия, психологическая гостиная, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда.

Прогулочные площадки на улице оборудованы травмобезопасным покрытием. Садик находится под наблюдением. Власти города поддержали еще один инвестпроект СК «Легион», которая строит микрорайон «Ньютон». В феврале рядом с комфортабельными высотками начнется строительство еще одного детсада.

КСТАТИ

В 2019 — 2020 гг. в Челябинске будет сдано три детсада: в микрорайоне «Академ Риверсайд», «Тополиная аллея» и «Чурилово».

Кроме того, на ближайшие три года запланирован выкуп зданий у застройщиков. Кроме нового садика в мкр «Ньютон» власти выкупят здания в микрорайонах «Парковый», «Парковый-2», «Чурилово».

До 2021 года система дошкольного образования Челябинска пополнится 19 новыми детскими садами.

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