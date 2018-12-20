В Челябинске чествовали тех, кто сердце отдал детям

— Я пока не поняла, что произошло, — говорит учитель французского языка гимназии № 48 Елизавета Розанова. (Елизавета Сергеевна победила в городском конкурсе «Учитель года-2018».) Ей предстоит защищать честь Челябинска на областном конкурсе. — Педагогический стаж у меня невелик еще, но выпала огромная удача поучаствовать в этом интересном конкурсе. Долго и тщательно готовилась. Дети и коллеги, конечно, меня поддерживают.

Елизавета Сергеевна — сама выпускница «французской» гимназии, любимый язык преподает у первоклашек в форме кружка, в третьих, шестых и восьмых классах.

— Интересно работать со всеми: дети все талантливые, любопытные и, главное, трудолюбивые, — говорит Елизавета Розанова.

ВЫСОКАЯ МЕРА

Переходящий кубок городского конкурса «Учитель года» Елизавете Розановой вручили на торжественном подведении городских конкурсов профессионального мастерства. На прием, устроенный в ДПиШ им Крупской, пригласили руководителей образовательных организаций и участников профсостязаний.

Собравшихся поздравил временно исполняющий полномочия главы города Челябинска Владимир Елистратов:

— В городе трудится более 17 тысяч педагогов, и каждый из них уникален. Высокий уровень профессионального мастерства доказывают результаты участия челябинских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, высокие результаты сдачи ЕГЭ. Конкурсы, по моему мнению, нужны: они стимулируют учителей к высоким результатам и дают им возможность выходить на более высокий уровень соревнований, доказывая свой профессионализм.

На снимке — победители конкурсов «Учитель года» и «Руководитель года» Елизавета Розанова и Александр Шайхисламов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«СТРЕКОЗА» УНЕСЕТ В ИНТЕРЕСНОЕ БУДУЩЕЕ

Педагогическое сообщество Челябинска — активные и креативные люди. Отбубнить занятие и захлопнуть учебник — это не для них. Даже в системе дополнительного образования.

Например, в Тракторозаводском районе, в Доме детской культуры «Ровесник» есть театр-студия «Стрекоза» и журнал «Стрекоза». Руководитель медиапроекта Эльвина Урбанович говорит, с современными детьми работать очень хорошо:

— В моем коллективе 60 старшеклассников. Они умеют задавать вопросы, тщательно проверяют информацию. Мы сами снимаем видеоновости, монтируем их, выкладываем их на свой канал в Ютуб. Мои ребята по окончании школы поступают на факультет журналистки в российские вузы, в театральные институты.

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

В нынешнем учебном году педагоги Челябинска участвовали в семи профессиональных состязаниях.

Конкурс «Сердце отдаю детям» — это состязания профессионального мастерства специалистов воспитания и дополнительного образования детей. В этом году его участниками стали 34 педагога из муниципальных образовательных организаций города.

Городской конкурс «Педагог-психолог» — это уникальный профессиональный конкурс для узких специалистов в системе образования. В качестве самостоятельного творческого состязания в Челябинске он проводится уже 16 лет.

С 2013 года в образовательной системе Челябинска проводится конкурс «Педагог специального и инклюзивного образования». Особенность конкурса в том, что проводится он в виде учебных занятий в классах каждого конкурсанта. И жюри видят не только теоретическую подкованность участника конкурса, но и его практическую работу.

В нынешнем году 25 челябинских педагогов участвовали в конкурсе «Воспитать человека». Состязание предназначено для специалистов системы воспитания.

Конечно, для учителей-предметников самый престижный и значимый конкурс — «Учитель года». Победа в городском этапе открывает перед финалистом широкие перспективы — участие в областной и всероссийский конкурсы. В нынешнем учебном году в состязании участвовали 16 челябинских педагогов.

«Руководитель года» — еще один престижный конкурс для управленческого пула учреждений системы образования..

«Педагог в дошкольном образовании» — конкурс для педагогов детских садов. Трижды за последние пять лет наши конкурсантки становились победителями всероссийского конкурса «Воспитатель года».

БЕЗ ЖЕНЩИН НИКАК

Абсолютным победителем конкурса «Руководитель года» назван Александр Шайхисламов, директор Дворца детского творчества. Он же стал победителем в номинации «Призвание».

— На конкурс заявился потому, что хотелось показать свой опыт. Дворцом детского творчества я руковожу семь лет, а в системе образования — уже 17 лет. Да, мужчины в нашей профессии явление редкое, в основном коллективы женские. Но необходимости менять эту тенденцию я не вижу. Представительницы прекрасного пола — они как мамы для детей: заботливые, внимательные, сердечные, — говорит Александр Шайхисламов.

ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ ВСЕ ТРУДНЕЕ. ПОТОМУ ЧТО ВСЕ — ЛУЧШИЕ!

— Мы чествуем цвет педагогической общественности. Выбирать победителей необыкновенно трудно, ведь опыт у всех участников — уникальный, вне зависимости от профессионального стажа. Нужно разглядеть в каждом участнике что-то необычное. Год от года конкурсы приобретают новые нотки, требования, но и педагоги-участники с каждым разом все сильнее. Это уникальные площадки совершенствования профессионального мастерства, территория обмена опытом, — сказала председатель городского Комитета по делам образования Светлана Портье.

Кстати, все участники состязаний награждены денежными премиями, почетными грамотами, ценными призами и подарками.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Накануне торжественного подведения итогов конкурсов профессионального мастерства в ДПиШ им. Крупской в Оренбурге завершился финальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

В финале «сражались» 60 педагогов из 35 регионов. Среди них — четыре педагога из Челябинской области. По итогам соревнования два челябинских педагога завоевали призовые места.

В номинации «Естественнонаучная» 2-е место завоевала Галина Эсман, педагог дополнительного образования детского экологического центра.

В номинации «Социально-педагогическая» 3-е место — у Михаила Савельева, педагога-организатора Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской.