В Карабаше появится центральная площадь

Межведомственная комиссия правительства и законодательного собрания Челябинской области утвердила выделение бюджетных средств на строительство центральной городской площади Карабаша. В общей сложности согласована дотация в размере более 56 млн рублей в течение 2019 и 2020 годов.

Проект новой центральной площади был разработан по заказу администрации Карабашского городского округа в начале 2018 года для получения финансирования из федерального бюджета в рамках конкурса минстроя России «Малые города и исторические поселения». За создание центральной площади высказалось большинство жителей города по результатам опроса, который провели власти перед началом работ. Средства на разработку проекта выделила Русская медная компания (АО «РМК»), которая владеет градообразующим для Карабаша медеплавильным заводом АО «Карабашмедь». К разработке проекта центральной площади и конкурсной заявки привлекали профессиональных архитекторов и социологов из Челябинска. По итогам рассмотрения заявок от нескольких сотен малых городов и исторических поселений страны заявка Карабаша вошла в число десяти лучших, но уступила в финале. Однако региональные власти приняли решение претворить в жизнь мечту карабашцев.

В основе концепции благоустройства идея создать в Карабаше Дом культуры под открытым небом с отдельными зонами для различных активностей — с «залом» для проведения массовых городских мероприятий, «кафетерием», детской игровой площадкой, автопарковкой, зеленым сквером, пешеходными дорожками, скамейками и другими малыми архитектурными формами. Вместе с близлежащим зданием администрации, спортивным комплексом «Металлург», храмом Иоанна Златоуста, будущими зданиями техникума и нового торгово-развлекательного центра новая городская площадь будет образовывать культурный, административный, деловой и досуговый центр Карабаша. Площадь благоустройства составит более 6 тысяч квадратных метров.

Комментирует Губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Решение по проекту центральной площади Карабаша принято после широкого публичного обсуждения. Люди за него проголосовали, сказали этим проектам «Да». Я мнение жителей поддерживаю. Этот проект имеет высокую степень проработки и должен быть реализован в полном объеме в течение одного-двух лет».

Комментирует Президент РМК Всеволод Левин: «До недавнего времени РМК помогала решать в первую очередь насущные инфраструктурные, социальные и экологические проблемы города. Создание центральной площади ознаменует переход Карабаша на новый уровень качества городской среды. Этот проект является примером эффективного партнерства, которое успело сложиться между муниципалитетом, руководством Челябинской области и стратегическим инвестором территории в лице Русской медной компании».

Комментирует глава администрации Карабашского городского округа Олег Буданов: «Реализация проекта станет еще одним шагом к достижению целей концепции развития городского округа до 2021 года, которую мы подписали с РМК и правительством Челябинской области в 2017 году. Наряду с новыми и реконструированными социальными объектами, которые мы вводим с нашими партнерами, новая центральная площадь станет символом возрождения Карабаша и любимым местом прогулок жителей и гостей города».

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