Героя ролика об издевательствах в челябинской больнице назвали «буйным пациентом»

На кадрах будто тюремная камера начала прошлого века. На голом полу, на ветхом тряпье, лежит очень худой человек со свежим шрамом на голове. Позади у него — тяжелая операция с трепанацией черепа. Человек безучастно смотрит в видеокамеру смартфона. Голос за кадром комментирует:

— Это Сергей, поступил с тяжелой травмой головы. В Челябинской областной клинической больнице ему сделали операцию и отправили домой, в Усть-Катав, на долечивание. Он сейчас в палате местной больницы. Сами видите, как тут…

Видео появилось в соцсетях 21 декабря. Народ в комментариях негодует: как так можно издеваться над пациентом?

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области отказались комментировать ситуацию, пояснив, что лечебное учреждение не подчиняется их ведомству. Это федеральная структура «Медико-санитарная часть №162 Федерального медико-биологического агентства». Корреспонденты «КП» пытались дозвониться главврачу, но телефон не отвечает.

Но ситуацию прояснил один из сотрудников медсанчасти.

— Пациента привезли к нам 4 ноября с вокзала в Усть-Катаве. У него была черепно-мозговая травма. Врачи вывели парня из комы и отправили в нейрохирургию областной больницы. Там его прооперировали и привезли долечиваться к нам. Ему требовалась длительная реабилитация. Но из-за перенесенной операции у него резко изменилось поведение. Пациент стал неадекватным и агрессивным, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» источник.

Пациента перевели в одноместную палату. Со слов собеседника «КП», первым делом он разбил там раковину, изодрал матрас. А потом повредил хирургическую кровать, на которой и спал.

— Вот эта гора мусора и тряпья на кадрах — это и есть его матрас. Из родственников у него никого нет — есть только мачеха, которой он не нужен. Сейчас его перевели в другую одноместную палату, в которой на всякий случай сняли ручки с окон и вынесли раковину. Сиделки у него нет. На все отделение одна медсестра. Пациента нужно переводить в спецучреждение. Но это процесс небыстрый. Видео было снято, когда пациента готовили к переводу в другую палату, — объяснил источник.

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