Хаски-центр «Аквилон» ждет гостей

Кто сказал, что для празднования Нового года нужно обязательно ждать 31 декабря? Хаски-центр и территория семейного отдыха «Аквилон» уже сейчас подготовил для своих гостей насыщенную новогоднюю программу, которая будет действовать до 31 января включительно. Рассказываем, как устроить настоящее зимнее волшебство.

Новогодние гастроли Бременских музыкантов

Герои мультфильма «Бременские музыканты» пользуются популярностью у нескольких поколений детей. Даже взрослые от души подпевают их песни со своими чадами. А теперь Бременские музыканты приезжают в Челябинск! Хаски-центр «Аквилон» подготовил новогоднюю программу с любимыми героями детства, катаниями на собачьих упряжках и музыкальным, искрометным шоу в кузнице!

Каждый день, начиная с середины декабря и до 31 января, гостей ждут приключения, танцы и новые впечатления в шоу «Бременские музыканты зовут в путь». Вместе с отважной Снежинкой гости отправятся по сказочным землям Аквилона и встретят разбойницу-атаманшу, гениального сыщика, прекрасную Принцессу, Деда Мороза и «заграничных певцов»! Бременские музыканты споют знакомые песни о любви и дружбе и устроят танцевальные флешмобы.

Приехать можно всей семьей или организовать группу — почувствовать атмосферу долгожданного праздника сможет каждый. А прогулки по сказочному зимнему лесу помогут забыть о суете большого города.

Стоимость билета для детей: 850 рублей в будни и 890 рублей в выходные, для взрослых: 950 и 990 рублей соответственно.

Внимание: с15 декабря до 13 января будет проводиться только новогодняя программа, с 14 января по 31 января будут активны все зимние экскурсии, включая новогоднюю.

В гости к хаски

В рамках новогодней программы до 31 января гости центра «Аквилон» смогут отправиться в увлекательную экскурсию на собачьих упряжках.

Едва перешагнув порог хаски-центра, взрослые и дети моментально оказываются во власти обаяния сибирских хасок и самоедских лаек, которые приветливо встречают очарованных гостей. Даже самый серьезный взрослый забудет о своих проблемах в компании добродушных голубоглазых красавцев.

Несмотря на свое дружелюбие и отсутствие агрессии эти собаки обладают невероятной выносливостью. Именно поэтому они легко перевоплощаются из «плюшевых» обаяшек в сильных ездовых собак.

С 14 января питомник ждет своих больших и маленьких гостей на катания на собачьих упряжках. Стоимость катания для детей — от 200 рублей, для взрослых — от 350 рублей, а положительные эмоции, отличное настроение и заряд позитива — бесплатны!

Кузнечных дел мастер

Познать секреты кузнечного ремесла, увидеть превращение металла в изящные формы и попробовать себя в роли кузнеца — все это могут сделать гости «Аквилона» в настоящей кузнице до 13 января в рамках Новогодней программы.

Мастер горна и металла устроит настоящее хэви-металл шоу, расскажет легенды и истории кузнечного дела и поможет покорить огонь: здесь гости своими руками могут выковать монету на счастье и приобрести сувениры ручной работы.

Тайны Севера

Начиная с 14 января, гости центра «Аквилон» смогут отправиться в новое приключение — «Легенды Севера». Именно здесь посетителям откроются легенды народов крайнего севера, знания древних племен тундры и легенды о происхождении и подвигах сибирской хаски и самоедской лайки. Прикоснувшись к тайнам мудрого Шамана, отважные путешественники поучаствуют в традиционных танцах северян вокруг огня и древнем обряде — «Дерево желаний».

Хаски-центр «Аквилон» ждет всех в гости!

Забронировать праздничные развлечения можно на сайте, по телефонам: (351) 225-22-00, 225-42-68 или по e-mail: 2252200@bk.ru.

Хаски-центр «Аквилон» находится в поселке Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная, 1Б (ходят маршрутки № 137 и 156). Время работы — ежедневно с 9.00 до 18.00.

akvilon74.ru

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