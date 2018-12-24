2018-12-24T16:16:09+03:00
Дом. Семья

Новогодний патруль в центре города: сотрудники ГИБДД и Дед Мороз поздравили водителей

Автомобилистам вручили подарки от компании «Сатурн»
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Сегодня в районе площади Революции в Челябинске творились самые настоящие новогодние чудеса. Сотрудники ГИБДД совместно с комсомольским Дедом Морозом и партнером — компанией «Сатурн» — поздравили автомобилистов с наступающим праздником.

Несмотря на минус 23 на улице, водители с радостью выходили из машин, принимали подарки, жали руку Деду Морозу и в ответ поздравляли очаровательных сотрудниц ГИБДД с Новым Годом.

Радушным Дедом Морозом выступил ведущий утреннего эфира на радио «Комсомольская правда» Александр Белов.

Подарки от компании «Сатурн» оказались в этот морозный день как нельзя кстати. Термос, теплые перчатки, плед, набор автошампуней и, конечно же, бенгальские огни — создали новогоднее настроение водителей.

Несмотря на праздничную акцию, свои должностные обязанности сотрудники ГИБДД не забывали: строго следили за соблюдением правил дорожного движения. Во время разговора с водителями в первую очередь обращали внимание: пристегнут ли ремень безопасности. Между прочим, за время дежурства новогоднего патруля не было выписано ни одного штрафа!

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