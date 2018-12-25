Самая добрая елка прошла в Челябинске

Во дворцах, садиках и школах пора елок в самом разгаре. Они будут шуметь и смеяться еще, как минимум, две недели. А одна из них — самая добрая — прошла в Камерном театре на днях. Челябинский областной благотворительный фонд помощи детям-сиротам и инвалидам «Надежда» пригласил своих подопечных в особый праздничный хоровод.

Саша Олейников из Челябинска пришел на праздник со своей мамой. Женщина — инвалид и давно не работает. Пригласительный от «Надежды» — ее единственный шанс сводить сына в театр. Непросто выкроить деньги на праздник и многодетной матери из Челябинска Ирине Токмаковой. Она одна растит четырех деток, и их тоже позвали на добрую елку. Детский дом «Солнечный» привел в театр сразу девять сирот. У кого-то из этих мальчишек живы бабушки, тетки, но на Новый год поздравлений от близких детдомовцы не получат — о них забыли, они не нужны…

— Спасибо фонду «Надежда». Этот праздник подарит ребятам волшебную атмосферу. Я надеюсь, когда они вырастут и создадут свои семьи, то смогут передать нынешнее ощущение чуда своим собственным детям, — говорит воспитатель Марина Бакумова.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Добрые елки «Надежда» проводит восьмой год подряд. А площадкой для них каждый раз выбирают Камерный театр. Здесь особая доверительная атмосфера, небольшой зал и отличный репертуар. Артисты не просто веселят ребятишек — каждая постановка заставляет задуматься. Нынешней зимой в Камерном замечательная премьера — сказочный мюзикл «Вверх тормашками». Спектакль учить ценить дорогое — наших хрупких и преданных бабушек.

Перед спектаклем ребят развлекал удивительный Дед Мороз. Он играл на балалайке и пел озорные куплеты. А когда представление было закончено, ребят ждал сладкий стол и подарки.

— Каждый год мы накрываем для ребят щедрый стол, — рассказывает руководитель фонда «Надежда» Надежда Батист. — Когда дети выходят из зала, в дополнение к основному подарку они могут набить карманы конфетами и печеньем, лежащими на столе, а также съесть эскимо и взять себе бутылочку газировки. Ведь об этом мечтают все!

Устроить праздник для обездоленных ребятишек в этом году помогли Данил Бикбулатов, банк ВТБ, сеть клиник «LinLine», компании «Ариант», «УСА», «Руслада», ЗАО «Афганец», благотворительный фонд «Мост», компания «Доброе кино», ИП Пешетников («Детский мир») и центр эстетической медицины «Клеопатра».

Не осталась в стороне от хорошего дела и редакция «Комсомолки». Отель «Виктория» и депутаты городской думы Илья Исайчук и Владимир Павленков помогли нам собрать для ребят увлекательные комплекты книг.

— Я сам отец четверых ребятишек и поэтому, когда просят о помощи, не отказываю чужим детям, — говорит Илья Исайчук. — Еще мой прадед начал собирать семейную библиотеку. Книга — частый подарок в нашей семьей. Надеюсь, умные сказки, которые мы подарили гостям доброй елки, помогут детям вырасти смелыми и счастливыми.