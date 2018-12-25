На открытии ледового городка в Челябинске Владимир Елистратов пообещал привести сюда внуков

Арлекино, Мальвина, Пьеро, венецианские карнавальные маски, канделябры, кулисы — в электрическом цветном свете они сияют тысячами огней. Лед такой прозрачный, что больше напоминает сгущенный воздух, а не замороженную воду. Новогодний городок на площади Революции посвящен Году театра, и тематика здорово совпадает с праздничным предновогодним настроением.

Материл для городка, ледовые блоки, резали на Шершневском каменном карьере и на Первом озере. Всего потребовалось 1182 кубометра, — говорит представитель компании-подрядчика «Русские лед» Андрей Турбин.

Елка зажигает огни!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Над городком трудилось 30 мастеров. Они выпилили 29 фигур, построили горки, протянули электричество. Горки, кстати, отвечают всем требованиям безопасности и по высоте, и по длине покатого склона-«языка». Ступеньки у горок деревянные, не скользят.

В понедельник, 24 декабря, в 17.00 городок открыл временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов.

— Городок мне очень понравился. Его мы открыли точно в срок, и к исполнителям претензий нет. Рад, что новогодние каникулы челябинцы проведут в такой красоте. Я и сам постоянно хожу с внуками в новогодний городок на площадь Революции. Они катаются, а я страхую внизу. Обязательно придем с детьми к елке и в этом году, — сказал Владимир Елистратов.

Весь мир — театр.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, на открытии новогоднего городка подвели итоги открытого городского конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

I место — Павел Мохнаткин и Людмила Гильнич.

II место -Владислав Чирков и Полина Ришко.

III место — Александр Несмиянов и Ирина Елисеева

«Приз зрительских симпатий» — Владислав Чирков и Полина Ришко.

Специальные номинации

«За любовь к традициям» — Александра Старцева и Владислав Максимовских.

«За смелость и креатив» — Наталья Егорова и Наталья Шпек.

«Самая обаятельная» — Татьяна Корнеева.

Зажжем свечи!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Спектакли для детей и взрослых, творческие конкурсы и множество других развлекательных мероприятий ожидают челябинцев и гостей города.

— В городской афише 115 новогодних событий. Мы приглашаем и самых юных челябинцев, и школьников. В городских библиотеках пройдет более 100 новогодних праздников — спектаклей, квестов, викторин. В том числе, для деток с ограниченными возможностями здоровья, — сказала исполняющая обязанности начальника Управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

Ждут зрителей на новогодние спектакли театры Челябинска:

— «Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей» Нового художественного театра;

— театр «Манекен» запланировал спектакль «Кракатук». Спектакль-загадка, спектакль-путешествие в мир самого таинственного и фантастического немецкого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана;

— театр песочной живописи и теней «Скарабей» подготовил для детей спектакль «Космические приключения в Новый Год», интерактивный мультимедийный спектакль.

Стоимость билетов от 150 до 250 рублей.

«Маска, я вас знаю!»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году впервые Кировка засияла новогодней иллюминацией. В этом году ее украсили новыми огнями, вместо 9 стало 18 км новогодних гирлянд. Иллюминация зажигается ежедневно с наступлением сумерек. На площади Ярославского, перед театром оперы и балета, искрится огнями восьмиметровый Снеговик и электрический фонтан, задекорированный световыми элементами.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, на площади Революции в 23.00 стартует праздник «Новогодняя ночь». В трехчасовой программе — творческие номера от лучших коллективов города, конкурсы, игры. В 24 часа с большого экрана будут транслировать прямое включение — бой кремлевских курантов и обращение Президента РФ Владимира Путина.

В долгожданные новогодние каникулы у главной сцены центра зимних развлечений — ледового городка юных челябинцев и, конечно, их родителей, ежедневно, со 2 по 6 января, с 13.00 будет ждать новогодняя театрализованная игровая программа на свежем воздухе «Сказочный патруль. История новогодняя».

7 января на площади Революции пройдет народное игровое представление «Городские Святки», в программе мероприятия — творческие номера от лучших коллективов города Челябинска, конкурсы, гадания.