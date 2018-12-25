С улиц Челябинска вывозят елки

В этом году по решению администрации Челябинска открылось 146 мест по продаже хвойных деревьев и букетов. В прошлом году их было 199.

Пятак на остановке «Поселок Бабушкина» по улице Братьев Кашириных зазеленел дней десять назад. Прямо у светофора — сосны, ели, еловые букеты.

Одна беда — базарчик этот нелегальный. Нет у торговцев разрешений на торговлю. А мэрия в этом году определила четкий адресный список елочных базаров. И остановки на улице Братьев Кашириных в нем нет.

Торговцу елками чиновники мэрии уже объявляли, что он «вне закона» и требовали убрать колючий товар. Однако он и не пошевелился. Напротив, установил аппарат для упаковки елок: налетай, покупай!

В пятницу, 21 декабря, деревья с остановки ликвидировали. В «зилок» влезло не менее пятидесяти деревьев.

Густой «лес» на остановках загораживает обзор водителям.

— Пока хвойники будут лежать на складе. Если торговец предоставит документы-разрешения на продажу, отдадим их. Но обычно за елками и соснами никто не является. После 1 января отвезем конфискат в зоопарк, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» депутат Челябинской городской думы Александр Галкин.

Галкин также сказал, что по «сарафанному радио» предупредили других торговцев-нелегалов, что продают елки вдоль улицы Братьев Кашириных. Они быстро свернули торговлю, не дожидаясь инспекторов.

Галкин, впрочем, не исключает, что на «прикормленное» место на остановку опять притащат елки. Время сейчас горячее, хлебное.

Кстати, елки на нелегальных базарах на перекрестках закрывают обзор автомобилистам. Не видно ни машин, ни пешеходов, особенно на отнесенных поворотах.

Как пояснили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды ГИБДД УВД Челябинска, только на прошлой неделе полиция провела 16 проверок на елочных базарах, в том числе четыре с администрацией города. Составлено девять протоколов за нарушения в треугольнике видимости (это зона обзора для участников дорожного движения). Нарушителям — физическим лицам — грозит пятитысячный штраф. Такие рейды сейчас проводятся ежедневно.

В мэрии напоминают, что за нелегальную торговлю новогодними деревьями предусмотрены штрафы и административная ответственность. Физическим лицам грозит от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 10 до 50 тысяч, а штраф для юридических лиц составляет от 50 до 200 тысяч рублей.