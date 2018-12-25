Погода на новогодние праздники 2019 в Челябинске: температура располагает к активному отдыху

Новогодняя ночь начинается за столом, а потом многие спешат на улицу — взрывать петарды, запускать фейерверк, кататься на горках, поздравлять соседей. Несмотря на ударившие морозы, погода в новогодние праздники 2019 в Челябинске будет комфортной.

ЛЕГКИЙ МОРОЗ И СКАЗОЧНЫЙ СНЕГОПАД

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 31 декабря будет -12 градусов. Смело планируйте на этот день шопинг, визиты к близким и поездки на дальние расстояния. Обильных осадков и сильного ветра не будет.

Да и первые дни января порадуют хорошей зимней погодой: ночами в городе -15…-20 градусов, а днем до -15. Осадки будут, но не слишком много.

Дальше прогнозы погоды расходятся. Сами синоптики говорят о них осторожно: любое из предсказаний может не сбыться. А интернет-сервисы, составляющие прогнозы на основе статистики прошлых лет, сегодня противоречат друг другу.

Одни говорят, что каникулы будут ровными, без больших колебаний температуры. Другие пишут, что к 5 января на солнце воздух прогреется до -5…-6 градусов. Но аномальных морозов, как и жары, никто при этом не предвещает. Хотите — сидите дома, но все же лучше уже сейчас покупайте коньки и ледянки — погода располагает к активному отдыху.

Кстати, сказочный снегопад может порадовать нас к Рождеству, 7 января.

ТО ДОЖДЬ, ТО АРКТИЧЕСКИЙ ХОЛОД

Точный прогноз синоптиков на новогодние праздники 2019 в Челябинске будет опубликован 31 декабря. А пока вместе с нами подивитесь рекордам нашего городка. В архиве Гидрометцентра сохранились весьма любопытные данные.

Среднесуточная температура воздуха в новогоднюю ночь обычно колеблется в пределах -10…-20 градусов.

Однако в 1995-м году она поднялась до +0,7 градусов. За весь период наблюдений отмечено только три похожих случая. Например, днем 31 декабря 1947 года воздух прогрелся +6,5 градусов, в новогоднюю ночь капал дождь, а 1 января 1948 года в воздухе было +4.

Самая холодная ночь зафиксирована в 1979 году. Воздух в Челябинске тогда промерз до -48,3 градусов. Это был абсолютный минимум за весь период наблюдений с 1900 года.

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