Всем наступит «Год Свиньи»

Чем занимаются люди в России в самый последний день года? Готовят очередную смесь по заветам мсье Оливье, бегают по магазинам в поисках ненужных презентов и по сотому разу иронизируют над советскими комедиями и свежими российскими новоделами. ТНТ предлагает нарушить все устаревшие новогодние традиции, ну или как минимум передать их уходящей Собаке. Грядет «Год Свиньи»: яркий, смешной и непредсказуемый.

Платформа ТНТ-PREMIER представляет фильм «Год Свиньи» — единственную новогоднюю кинопремьеру, которую можно посмотреть, не выходя из дома. Во-первых — это экономично и вместо того, чтобы покупать билет в кино за три сотни рублей ты сэкономишь на фейерверках. Ну и во-вторых — это как минимум безопасно, потому что 31 декабря на улице может случится все, что угодно:

— маньяк с дефибриллятором охотится на мажоров;

— в холодильнике Деда Мороза и Снегурочки обнаружено тело;

— «скорая помощь» превращается в новогоднее VIP-такси;

— в сельской глуши под елочкой готовятся принять преждевременные роды.

«Год Свиньи» — это три новеллы, сюжетные линии которых переплетаются в самый последний и самый безумный день в году.

Фото: ТНТ

Молодой интерн впервые едет на дежурство в машине скорой помощи, но о реальной помощи пострадавшим придется забыть — ушлый водитель использует служебный транспорт как трансфер певичек на корпоративы. Погрузив в машину поп-дуэт «Ваниль», героинь своих влажных грез, интерн еще не знает, что этот Новый год он встретит в очень странном месте…

Под Новый год каждый мечтает о счастье и любви, не исключение и одинокая кассирша, отшитая любовником прямо в канун праздника. Но внезапно упавшая с полки банка сделает ее новогоднюю ночь незабываемой — посетитель магазина отправился к праотцам, и кассирша экстренно соображает, куда прятать тело. На помощь приходит ее бывший.

Герои третьей новеллы повязли в любовном треугольнике — беременная жена, ее муж и его усатый брат-близнец. Наконец-то набравшись смелости, усач собирается во всем сознаться своему успешному брату, как тот неожиданно получает разряд током в попытках включить гирлянду. Близнец, размазня и неудачник, всегда завидовал брату и мечтал занять его место. И сейчас у него появляется реальный шанс.

Фото: ТНТ

В новой комедии участвуют звезды сериалов телеканала ТНТ: Максим Костромыкин («Ольга», «Полицейский с Рублевки»), Юлия Александрова («Звоните ДиКаприо!»), Алина Алексеева («Ольга»), Александр Яценко («Год культуры»), Борис Дергачев («Конная полиция», «Ольга»), Роза Хайруллина («Ольга»), Дарья Руденок («ЗКД»), Сергей Степин («ЧОП»), Юрий Ицков («Конная полиция») и другие. Спродюссировал «Год Свиньи» Артем Логинов («Ольга», «Физрук», «Сладкая жизнь»).

«Год Свиньи» с 27 декабря только на ТНТ-PREMIER. Такого нового года Россия еще не видела!