Юных дарований приглашают для бесплатного участия в конкурсе «Андрюша-2019»

Юные таланты в сфере искусства Челябинской области приглашаются для участия в конкурсе на X Юбилейную Премию «Андрюша-2019».

Организаторы принимают работы детей и коллективов детей в возрасте 7 — 15 лет в номинациях «вокал», «танцы», «живопись», «актерское мастерство». Участие в конкурсе на Премию бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации.

Председатель жюри Премии — народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа. В состав жюри входят деятели искусства и культуры мирового масштаба.

Награждение лауреатов Премии состоится на Торжественном благотворительном Гала-концерте памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского (в честь которого учреждена Премия) в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки Челябинска 25 апреля 2019 года. В концерте «Юбилейная Х Премия «Андрюша». Лучшее за 10 лет!» примут участие дети — победители Премии разных лет, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства.

Главная награда Премии — авторская статуэтка «Мальчик, зажигающий звезды» (латунь). Призы лауреатов — участие во всероссийских и международных конкурсах, концертах и фестивалях в России и за рубежом, обучающих программах и мастер-классах Межрегионального благотворительного фонда «Новые Имена», Благотворительного фонда Елены Образцовой, Международного фонда Юрия Розума, Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и других. Все преподаватели детей-лауреатов Премии награждаются целевыми денежными сертификатами для повышения квалификации.

На конкурс предоставляются видеозаписи выступлений детей — песенные и танцевальные композиции, отрывки из спектаклей/фильмов, выступления в жанре «художественное слово», работы изобразительного искусства — соответственно номинациям. Тема в номинации «живопись» — «Волшебный мир искусства: музыка, литература, театр, живопись, танец и т.д. Любимое произведение, деятели искусства и культуры разных эпох, творчество в моей жизни». Прием заявок — до 1 февраля 2019 года.

Оргкомитет: ДБФ «Андрюша», БД Спиридонов, офис 513,

+7 351 235 75 55, +7 351 775 45 40

Вся информация о конкурсе — на сайте Детского Благотворительного фонда «Андрюша» www.andrusha-fond.ru