Рождество 2019 в Челябинске: расписание праздничных богослужений и поздравление митрополита
С великой радостью православные после Нового года встречают Рождество 2019 в Челябинске. В этом году оно будет не совсем обычным. Прихожан поздравят сразу два митрополита — переведенный на службу в Новосибирск Никодим и вновь назначенный владыка Григорий.
Прощальную литургию Никодим совершил в понедельник, 31 декабря, в престольный праздник Свято-Симеоновского кафедрального собора. И тут же представил южноуральцам нового главу Челябинской митрополии — владыку Григория.
— Так как рождественское послание к пастве уже написано Никодимом и разослано во все храмы Челябинской области, его текст обязательно зачитают на праздничных службах, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе епархии.
В своем послании Никодим напоминает о значении Рождества, о недавно отмеченном столетнем юбилее Челябинской митрополии и среди прочего желает каждому южноуральцу найти собственную дорогу к храму.
— Трогательные рождественские торжества призваны напомнить об истинах христианской веры и тем, кто еще не нашел свою дорогу к храму. Пусть ближние и дальние услышат и осознают, что Господь, как любящий Отец, сочувственно и терпеливо ожидает каждого человека, — говорит Никодим.
Праздничные богослужения, известные как Царские Часы, начались в храмах Челябинской области уже 4 января.
В Рождественский Сочельник, 6 января, утром отслужат последнюю литургию Рождественского поста. В тот же день в храмах пройдет вечернее богослужение, включающее в себя великое повечерие, литию, утреню и первый час.
А в ночь с 6 на 7 января состоится главное рождественское богослужение — праздничная Божественная литургия. Утром 7 января ее повторят для тех, кто не смог прийти в храмы ночью.
Исповедаться в эти дни челябинцы смогут только в двух храмах — при Одигитриевском женском монастыре (ул. Энергетиков, 21а) и в Храме священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1).
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА РОЖДЕСТВО 2019 В ХРАМАХ ЧЕЛЯБИНСКА
Свято-Симеоновский кафедральный собор
(ул. Кыштымская, 32)
6 января
6.00 — Ранняя литургия.
8.30 — Поздняя литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
8.30 — Поздняя литургия.
Богоявленский мужской монастырь
(ул. Пятая Электровозная, 5а)
6 января
8.30 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Одигитриевский женский монастырь
(ул. Энергетиков, 21а)
6 января
7.30 — Литургия.
16.45 — Вечернее богослужение.
22.30 — Исповедь.
7 января
Полночь — Литургия.
15.00 — Водосвятный молебен.
Свято-Троицкий храм
(ул. Кирова, 60а)
6 января
6.30 — Ранняя литургия.
8.30 — поздняя литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Ранняя литургия.
8.30 — Поздняя литургия.
Александро-Невский храм
(Алое поле, 1)
6 января
8.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»
(Привокзальная площадь, 1)
6 января
8.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Свято-Васильевский храм
(Проспект Ленина, 6)
6 января
8.00 — Ранняя литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
23.00 — Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия.
7 января
7.00 — Ранняя литургия.
10.00 — Поздняя литургия.
Свято-Георгиевский храм
(ул. Жукова, 30)
6 января
6.30 — Ранняя литургия.
9.00 — Поздняя литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Ранняя литургия.
8.00 — Поздняя литургия.
Свято-Сергиевский храм
(пр. Победы, 338)
6 января
8.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
1.00 — Ранняя литургия.
9.00 — Поздняя литургия.
Храм Преображения Господня
(Новоградский тракт, 1/1)
7 января
1.00 — Ночная праздничная литургия.
Храм Иерусалимской иконы Божией Матери на территории юридического колледжа
(проспект Победы, 290в)
7 января
Полночь — Ночная праздничная литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы
(Свердловский тракт, 14а, ост. «Ветлечебница»)
6 января
8.00 — Литургия.
16.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
(2-я Павелецкая, 36)
6 января
8.40 — Литургия.
21.00 — Всенощное бдение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм в честь священномученика Петра Крутицкого
(ул. Салавата Юлаева, 38/1)
6 января
8.00 — Исповедь.
8.30 — Литургия.
22.00 — Исповедь.
23.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы
(ул. Березовая, 1а)
6 января
8.00 — Литургия.
16.00 — Вечернее богослужение.