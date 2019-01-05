Рождество 2019 в Челябинске: расписание праздничных богослужений и поздравление митрополита

С великой радостью православные после Нового года встречают Рождество 2019 в Челябинске. В этом году оно будет не совсем обычным. Прихожан поздравят сразу два митрополита — переведенный на службу в Новосибирск Никодим и вновь назначенный владыка Григорий.

Прощальную литургию Никодим совершил в понедельник, 31 декабря, в престольный праздник Свято-Симеоновского кафедрального собора. И тут же представил южноуральцам нового главу Челябинской митрополии — владыку Григория.

— Так как рождественское послание к пастве уже написано Никодимом и разослано во все храмы Челябинской области, его текст обязательно зачитают на праздничных службах, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе епархии.

В своем послании Никодим напоминает о значении Рождества, о недавно отмеченном столетнем юбилее Челябинской митрополии и среди прочего желает каждому южноуральцу найти собственную дорогу к храму.

— Трогательные рождественские торжества призваны напомнить об истинах христианской веры и тем, кто еще не нашел свою дорогу к храму. Пусть ближние и дальние услышат и осознают, что Господь, как любящий Отец, сочувственно и терпеливо ожидает каждого человека, — говорит Никодим.

Праздничные богослужения, известные как Царские Часы, начались в храмах Челябинской области уже 4 января.

В Рождественский Сочельник, 6 января, утром отслужат последнюю литургию Рождественского поста. В тот же день в храмах пройдет вечернее богослужение, включающее в себя великое повечерие, литию, утреню и первый час.

А в ночь с 6 на 7 января состоится главное рождественское богослужение — праздничная Божественная литургия. Утром 7 января ее повторят для тех, кто не смог прийти в храмы ночью.

Исповедаться в эти дни челябинцы смогут только в двух храмах — при Одигитриевском женском монастыре (ул. Энергетиков, 21а) и в Храме священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА РОЖДЕСТВО 2019 В ХРАМАХ ЧЕЛЯБИНСКА

Свято-Симеоновский кафедральный собор

(ул. Кыштымская, 32)

6 января

6.00 — Ранняя литургия.

8.30 — Поздняя литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

8.30 — Поздняя литургия.

Богоявленский мужской монастырь

(ул. Пятая Электровозная, 5а)

6 января

8.30 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Одигитриевский женский монастырь

(ул. Энергетиков, 21а)

6 января

7.30 — Литургия.

16.45 — Вечернее богослужение.

22.30 — Исповедь.

7 января

Полночь — Литургия.

15.00 — Водосвятный молебен.

Свято-Троицкий храм

(ул. Кирова, 60а)

6 января

6.30 — Ранняя литургия.

8.30 — поздняя литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Ранняя литургия.

8.30 — Поздняя литургия.

Александро-Невский храм

(Алое поле, 1)

6 января

8.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»

(Привокзальная площадь, 1)

6 января

8.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Свято-Васильевский храм

(Проспект Ленина, 6)

6 января

8.00 — Ранняя литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

23.00 — Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия.

7 января

7.00 — Ранняя литургия.

10.00 — Поздняя литургия.

Свято-Георгиевский храм

(ул. Жукова, 30)

6 января

6.30 — Ранняя литургия.

9.00 — Поздняя литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Ранняя литургия.

8.00 — Поздняя литургия.

Свято-Сергиевский храм

(пр. Победы, 338)

6 января

8.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

1.00 — Ранняя литургия.

9.00 — Поздняя литургия.

Храм Преображения Господня

(Новоградский тракт, 1/1)

7 января

1.00 — Ночная праздничная литургия.

Храм Иерусалимской иконы Божией Матери на территории юридического колледжа

(проспект Победы, 290в)

7 января

Полночь — Ночная праздничная литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

(Свердловский тракт, 14а, ост. «Ветлечебница»)

6 января

8.00 — Литургия.

16.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

(2-я Павелецкая, 36)

6 января

8.40 — Литургия.

21.00 — Всенощное бдение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм в честь священномученика Петра Крутицкого

(ул. Салавата Юлаева, 38/1)

6 января

8.00 — Исповедь.

8.30 — Литургия.

22.00 — Исповедь.

23.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы

(ул. Березовая, 1а)

6 января

8.00 — Литургия.

16.00 — Вечернее богослужение.