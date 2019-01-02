Громко сказано: самые яркие цитаты гостей на радио «Комсомольская правда» в Челябинске

Седьмой год в Челябинске вещает радио «Комсомольская правда». Мы всегда знаем, о чем рассказать. На эфире у нас были чиновники всех уровней, звезды и лидеры мнений.

Александр Ряполов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Александр Ряполов, звезда фильма «Движение вверх»:

— Я играл за клуб «Челябинск». Мы пытались создать профессиональную команду. Но нас не поддержали спонсоры. Понял, что играть негде, окончил институт и пошел устраиваться на работу в какую-то организацию. Зарплата была невысокой, и я решил уезжать. В Москву…

Ольга Хотнянская.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ольга Хотнянская, топ-менеджер:

— Любая физическая нагрузка должна быть в удовольствие. Нравится плавать — плавай, нравится бегать — бегай. Не нравится ничего — больше ходи по улицам, играй с детьми. Что касается питания, главное — не допускать возникновения чувства голода. Потому что тогда мы готовы съесть слона и начинаем переедать. А постоянные переедания входят в привычку. Важно подстроить похудение под свой распорядок дня, подстроить программу под свой ритм жизни, чтобы он не нарушал твоих привычек.

Олег Митяев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Митяев, народный артист РФ:

— За последние десятилетия воспитана аудитория для поп-исполнителей. На телевидении не услышишь поэзии, авторской песни. Хотя фестивали бардов проходят от Курска до Владивостока и по сто тысяч зрителей собирают. Но для телеканалов этого явления как будто нет. У них есть несколько «священных» людей — Киркоров, Басков… Посмотрел я последний новогодний «Огонек». Эти красивые натянутые лица, красочное оформление… Но о чем песни? Не помню ни одной. А песни из «Иронии судьбы» мы знаем наизусть и поем всю жизнь.

Арсен Унанян, президент Российской гильдии риэлторов:

— Квадратный метр в Сочи стоит от 50 до 300 тыс. руб. Ценник там сильно завышен, поэтому отнеситесь внимательно к выбору недвижимости. Цены на продукты там обычные. А мебель, например, не купишь, ее не делают. Считаю, что челябинцам лучше переезжать в Краснодар. Ритм жизни там ближе к нашему, а до моря всего два часа на машине. Мой совет: сначала надо пожить там два месяца в съемной квартире, присмотреться к городу и потом планировать переезд. Еще лучше пожить там в разное время года.

Борис Изаровский.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Борис Изаровский, главный нарколог Челябинской области:

— Ученые со временем пришли к выводу: когда планируешь ребенка и когда его вынашиваешь, лучше алкоголь не употреблять. Но и до того веками существовала строгая традиция, основанная на опыте народного наблюдения: жениху и невесте не наливать. Тем более что первая брачная ночь была действительно первой, а не так, как сейчас.

Константин Рубинский, южноуральский поэт:

— Я люблю шум жизни. Люблю замирать среди этого гула, и тогда что-то приходит в голову. Могу просто сидеть, смотреть на куст на ветру. Я наблюдаю за кустом, а в голове поэтическая строчка начинает мерцать, сигналить. В троллейбусе, в ванной комнате, на радио «Комсомольская правда» — где угодно могут прийти первые слова, начав цеплять за собой рифмы.

Григорий Цукерман.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Григорий Цукерман, замминистра культуры Челябинской области:

— Мне на городской телефон позвонила женщина: «Мил человек, ты ведь у нас за культуру отвечаешь. Так вот у нас такая грязь в подъездах, такая грязь. А ведь с этого культура начинается». Я спорить не стал, она права. Все, что смогу — сделаю. Не отмахнусь от предложений. Рассмотрю. Отреагирую. Пишите!

Валерий Ярушин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Валерий Ярушин, экс-солист ВИА «Ариэль»:

— Когда нам во дворце спорта «Юность» вручали первую премию за победу в региональном туре всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты», представитель партийных органов запретил произносить со сцены название коллектива. Дескать, слово не советское. Со сцены прозвучало: «Выступает вокально-инструментальная группа ДК ЖД города Челябинска». Но все нас уже знали. Мы пели «Ой мороз, мороз» и «Ничто в полюшке не колышется». В зале стояли вопли восторга.

Александр Гончаров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр Гончаров, бизнес-омбудсмен:

— Сегодня бизнес начать сложнее, чем 25 лет назад. Тогда все ниши был свободны: занимаешься пошивом или продаешь продукты — у тебя все купят. Сегодня огромная конкуренция. Нужно взвесить свои силы, чтобы, взяв кредит, не остаться без всего. Государством сейчас что востребовано? Станки, современное IT-оборудование, программирование, технологии. Вот этим, если есть талант и возможность, и нужно заниматься. И научную сферу государство сейчас хорошо финансирует.

Александр Лагунов, кандидат биологических наук:

— Восточно-Уральский секретный заповедник Урала образован в 60-х годах в головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа. Туда никто не допускается, периметр охраняют специальным подразделением МВД. Посещение тех мест без проводника опасно для жизни. Но животные удивительно хорошо себя чувствуют. Поскольку они не знают об опасности от людей, то близко подпускают к себе. У наших ног плавала стая лебедей, а жирный глухарь напал на машину — хозяин леса!

Эльбрус Нигматуллин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек России:

— Одно дело — говорить пацанам: «Поднимайте железо, показывайте пример», другое — когда я сам этот пример показываю. Такая у меня каждодневная работа. А напишут о ней или нет — я не особо загружаюсь. Однако совсем неизвестным парнем кануть в истории не хочу. Поэтому напоминаю о себе рекордами.

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