12 идей новогодних подарков от «Галамарта»

Без чего невозможно представить Новый год? Елка, гирлянда, оливье, бенгальские огни… Ну, и подарки, разумеется! Правда, каждый праздник это сплошная головная боль — что дарить, на какую сумму, кому дарить… В этом году «Галамарт» берет ваши заботы на себя и предлагает 12 отличных идей новогодних подарков, которые не нанесут урон бюджету.

Для него

СНОУ БУМ Музыкальная игрушка «Снеговик», 1 079 руб.

Очаровательный сувенир в новогодней тематике — поет, танцует, да и просто украшает дом. Кто сказал, что игрушки не для мужчин? Очень даже для них, ведь любой мужчина когда-то был мальчиком (а может, и до сих пор им является).

Костюм карнавальный «Дед Мороз», 1 799 руб.

Для незабываемой новогодней ночи нужен, конечно, Дед Мороз! Вот уж кто точно выделится среди гостей любой вечеринки и соберет все комплименты. Костюм недорогой, а вот позитивных впечатлений от него будет просто море, гарантируем.

СНОУ БУМ Светильник, 143 руб.

Светильник с проекцией праздничных мотивов украсит любой рабочий стол или тумбочку. В Новый год создает волшебное «уютное» настроение, да и после праздников не теряет своего очарования!

Для нее

Полотенце подарочное, микрофибра, 109 руб.

Думаете, хозяйственные мелочи не подойдут в качестве подарка? Нет, жене или любимой мы дарить их не рекомендуем, однако приятельнице или коллеге в качестве милого сувенира — почему бы и нет?

СНОУ БУМ Игрушка музыкальная в виде Деда Мороза, 409 руб.

«Музыкальный» дедушка под елкой умеет мастерски создавать праздничное настроение, так что, если собираетесь в гости, обязательно вручите такого хозяйке. Если не собираетесь — презентуйте себе.

СНОУ БУМ Шар ручной работы «Русская зима», 299 руб.

Это не просто очередная безликая игрушка, а интересный и «атмосферный» шарик ручной работы, который не стыдно подарить на Новый год подруге, сестре или коллеге. Украсит любую елочку, это уж точно!

Для девочки

Светильник LED декоративный, стекло, 149 руб.

Волшебное мягкое свечение, под которое так хорошо «мечтается»…. Прекрасный новогодний подарок для девочки!

СНОУ БУМ Тапочки Символ года, 239 руб.

Девочкам обычно по душе все мягкое, пушистое или розовое… Вот и эти тапочки — три в одном! Позитивные и очень теплые, они точно пригодятся холодной зимой.

СНОУ БУМ Игрушка мягкая в виде свинки, 188 руб.

«Модная» свинка — символ наступающего года — недорогой и симпатичный подарок для ребенка. Если собираетесь в гости, где есть дети — обязательно захватите такую в «Галамарте».

Для мальчика

СНОУ БУМ Брелок световой, 26 руб.

На новогодней вечеринке, где есть дети, без разных веселых конкурсов никуда! А где конкурсы, там и подарки — например, такие симпатичные брелоки.

СНОУ БУМ Письмо Деду Морозу, 19 руб.

Что нужно детям на Новый год — они сами отлично знают, и получше взрослых. А чтобы Дед Мороз ничего не забыл, надо ему все подробно изложить на бумаге. Только не на обычной, скучной бумаге… Куда лучше для этих целей подойдет настоящее новогоднее письмо!

Хлопушка пневматическая, 28см, 44 руб.

Все мальчишки любят, когда вокруг шум и желательно что-то взрывается. Когда еще, если не на Новый год? На любой детской вечеринке такие хлопушки пригодятся, и, мы вас уверяем, без дела лежать не будут.

Все эти, да и многие другие товары можно купить в «Галамарте» по супернизким ценам! Заходите на сайт, выбирайте подарки для родных и близких, украшения на елку и милые аксессуары для украшения интерьера. Новогодний шопинг без удара по кошельку — давно уже не мечта, а реальность!

8 800 333-4-000

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