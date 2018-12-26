Убиты женщина и дети! В Ульяновске психически больной расстрелял своих родственников

Вечером 25 декабря в дверь семьи Егоровых из Ульяновска (имена изменены) позвонили. Хозяйка, 48-летняя Мария, посмотрела в глазок: на пороге стоял ее племянник. 40-летнего мужика пару лет назад упекли в психбольницу после того, как он напал на людей с ножом.

Как заключили эксперты — был он невменяем. Поэтому вместо колонии его отправили на принудительное лечение. Срок пребывания в таких учреждениях не ограничен. Все на усмотрение лечащих врачей, которые отпускают пациента, когда он идет на поправку.

Мария открыла дверь. А дальше началось страшное: гость выхватил пистолет. Дома были трое детей: в каждого обезумевший племянник выстрелил. И не по разу. От пули погибли две сестры 11 и 15 лет.

Живым остался только старший сын 17 лет. Держась за простреленное плечо, он выбежал из подъезда в одной футболке и кинулся в супермаркет во дворе звать помощь.

Полиция прибыла быстро. Расчехлив табельное оружие, осторожно зашли в квартиру. Но живых там уже не было.

— 40-летний мужчина выстрелил себе в голову. Идёт следствие, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области.

Известно, что отец семейства был на смене — работает на заводе. Выжившим подростком занимаются врачи. Он потерял много крови. А по городу уже проползли слухи. В соцсетях пишут: это была спланированная месть. Якобы в тот раз налётчик кинулся с ножом не на случайных прохожих, а на свою тетку. Вот и пришел поквитаться за того, что его закрыли в больницу.

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