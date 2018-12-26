Во времена СССР спички учили безопасному поведению на железной дороге

Ретро нынче в моде. Мы с удовольствием наряжаем новогоднюю елку игрушками из бабушкиной коллекции. Щеголяем винтажными брошками и сервируем праздничный стол советским мельхиором.

Замечательный новогодний подарок челябинцам и гостям города подготовила Южно-Уральская железная дорога. На втором этаже железнодорожного вокзала, рядом с яркими цветными витражами, открылась необычная выставка «Безопасные спички». В экспозиции — увеличенные в 6,5 раз копии спичечных коробков. С этикетками. Да-да, с этикетками, каких на нынешних коробках не увидишь.

Риск — дело глупое.Фото: Инна КУМЕЙКО

Так почему выставка называется «Безопасные спички»? И как спички связаны с железной дорогой?

— Самым прямым образом, — говорит заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций ЮУЖД Екатерина Сергеева. — Мы постоянно ведем профилактическую работу с южноуральцами по безопасному поведению на железнодорожных переездах, меняем формат подачи важной информации. И подумали, а что если представить свод правил поведения на переезде и на железнодорожных путях в целом в форме выставки спичечных коробков? Во времена СССР год выпускалось более 13 миллиардов спичечных коробков. Они были всегда под рукой, в быту, потому лучшего средства для агитации и пропаганды, чем этикетка, не было. То есть, спичечные коробки «учили» безопасности. А тема безопасного поведения на железной дороге была всегда актуальной.

Железная дорога — объект повышенной опасностиФото: Инна КУМЕЙКО

Над этикеткой трудились профессиональные художники. Их задачей было не только создать емкий рисунок, но и подобрать соответствующую лаконичную побудительную подпись. «Не перебегай перед идущим поездом!», «Не висни на подножках!», «Пользуйтесь переходными мостами!». Спичечные коробки времен СССР — настоящий «карманный арт», неповторимый в своем стиле.

Хорошо, а как искали этикетки, ведь некоторым, пятьдесят и более лет!

Этикетки спичечных коробков времен СССР — «карманный арт»Фото: Инна КУМЕЙКО

— Связывались к коллекционерами. Филуменистика (коллекционирование спичечных этикеток — прим. ред.) в СССР была одним из самых популярных видов коллекционирования. Так организаторы собрали восемь с лишним десятков этикеток. Есть среди них иностранные, тоже посвященные теме безопасного поведения на железной дороге, и не менее интересные, чем советские, — говорит Екатерина Сергеева.

Выставка «Безопасные спички» открыта на 2 этаже железнодорожного вокзала.