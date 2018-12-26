Сергей Антипов: Жителей Челябинска ждет очень ответственное время, будем работать вместе

Экопарк на Северо-Западе Челябинска — место, весьма популярное у местных жителей. По белому снежку среди берез гуляют мамы с колясками, бабушки с внучатами, проносятся тенью лыжники. Когда-то заброшенная «зеленка» обрела стиль, превратившись в полноценное место городского отдыха.

Решение о создании экопарка за лыжной базой жители Курчатовского района вынесли 18 марта нынешнего года на рейтинговом голосовании. Отличный подарок Курчатовскому району на 33-летие!

Благоустройство парка одобрил губернатор Борис Дубровский. Летом он прошел по тенистым дорожкам, выслушал пожелания людей. На Северо-Западе действительно нужна зона отдыха и тишины.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

На обустройство парка по программе «Формирование комфортной городской среды» Курчатовскому району было направлено 10 млн руб.

Строительство экопарка глава района Сергей Антипов держит на личном контроле.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ВЫЧИЩАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ СНЕЖИНКИ? ЗАЧЕМ?

— «Зеленка», отведенная под парк, большая по площади.

— Да. Потому первым делом территорию будущего экопарка — 62 га — перевели в категорию «зона зеленых насаждений». Значит, застройка запрещена. Кроме того, инвентаризирован зеленый фонд. Выпиливается болезнетворный сухостой, пораженные недугами деревья. Строго на основании заключений, выданных экспертами-лесопатологами. Вычищается валежник.

— Тропа готова…

— Задача нынешнего года — строительство экотропы. И мы с задачей справились. Длина — почти 900 метров. Ширина — 4,5 метра. Тропа была всегда, протоптанная людьми, но ее невозможно было вычистить от снега: не пустишь же по корням трактор? Но и никакого асфальта — что же это за экопарк? Уложили тротуарную плитку, ее удобно вычищать, плитка всегда сухая, даже после дождя. Осень выдалась теплой, потому к концу октября мы завершили мощение, установили два десятка парковых скамеек, урны. Причем скамьи сделаны по особому заказу, красивые не только с «фасада», но и с «тыла», ведь лес пронизан тропами, и люди гуляют и позади экотропы.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Сейчас тропа освещается в вечернее время: появились современные парковые светильники. Никаких проводов: коммуникации проложены под землей, в кабель-канале.

При входе в парк есть еще один арт-объект: большими буквами — «Экопарк». В парке бываю часто, вижу, люди любят на их фоне фотографироваться. Можно присесть на причудливые скамьи-банкетки у букв.

— Новый объект нужно обслуживать.

— Сейчас тропу постоянно вычищают, есть подрядчик. Я, например, против того, чтобы снег выскабливали до последней снежинки. По тропе гуляют мамы с детишками на санках: тащить полозья по плитке несподручно.

Заботы о парке продолжатся. Прежде всего, территорию нужно оградить. Будем обустраивать зоны активного отдыха. Но без вырубки здоровых деревьев, подчеркну. Нужен баланс интересов тех, кто любит тихие прогулки, семей с детьми, пенсионеров, подростков. Кстати, большим спросом пользуется аллея уличных тренажеров: занимаются люди даже сейчас, зимой. Значит, парк нужен, мы все делаем правильно.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— Но парк за Лыжной базой — не единственная точка благоустройства.

— Да. Получено одобрение губернатора и определено финансирование для благоустройства двух скверов — на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала. Летом прошли публичные слушания, на которых жители проголосовали за сохранение зеленого уголка. Никаких кафе, никаких других построек. Зеленая зона сохранена. Мы решение людей только поддержали.

И есть еще она «зеленая линия» в Курчатовском районе.

Второй сквер — по ул. 40-летия Победы. Есть там такая «зеленая линия», которую, облагородив, можно превратить в место отдыха.

В обоих скверах мы уложим тротуарную плитку, причем дорожки будут адаптированы для людей с особенностями здоровья. Будут клумбы, цветники, парковые скамьи, новая система освещения. Высадим деревья и кустарник. Построим детские площадки. Никакой застройки, повторю еще раз.

КАК ДВОРЫ СТАНОВЯТСЯ В ОЧЕРЕДЬ

— В этом году вы отремонтировали 11 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды».

— В этом году району выделили 43 млн руб. В программе было 11 дворов. Это большие территории многоподъездных домов. Работы выполнены комплексно — обязательный перечень (асфальтирование, монтаж уличного освещения, установка урн) и дополнительные работы, которые идут с софинансированием собственников — три процента от сметы. Собственники нас поддержали. Потому на каждый двор выделено около 4 млн руб.

— Но программа не заканчивается.

— И это хорошо, ведь жители уже сформировали пакет заявок на три года вперед. Сначала они присматривались к программе, может, не совсем доверяли. Но потом увидели новые детские площадки, тротуары, освещение и спросили сами себя: мы чем хуже? Конечно, мы желание благоустроить пространство вокруг себя поддерживаем. Собственники с КТОСами, с депутатами формируют списки, обсуждают перечень работ, контролируют их выполнение. Вот то, что нужно.

И в программе-2019 мы заложили еще 11 дворов.

УБРАТЬ ЯРМАРОЧНЫЙ КАВАРДАК

— Территория района огромная — 62 квадратных километра. Часто ее объезжаете?

— Стараюсь выбирать каждый маршрут, чтобы увидеть, как обстоят дела с устранением замечаний по благоустройству, исполнением предписаний. Например, по демонтажу незаконных некапитальных торговых объектов — павильонов, ларьков. В городе утвержден дизайн-код — особые требования предъявляются к вывескам, к наружной рекламе.

Муниципальные службы вывозят павильоны, демонтируют вывески, щиты, растяжки. Кажется, все это не полномочия района. Но как проигнорируешь, ведь люди и мне задают эти вопросы: когда наведем порядок, когда с улиц исчезнет ярмарочный кавардак? Работаем.

Следующий год — очень ответственное время для нашего города, для нашего района. Уже весной стартуют большие благоустроительные работы, ведь в 2020-м Челябинск принимает саммиты ШОС и БРИКС. Я и дальше вижу свою работу в диалоге и жителями. В основных своих решениях мы всегда опираемся на мнение жителей района. Они — молодцы, инициативные, активные, неравнодушные, требовательные. Будем работать!

Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками! Желаю здоровья, благополучия, семейной гармонии. Будьте счастливы!