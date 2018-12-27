«Рисуем цирк»: победителям конкурса достанутся билеты на новогоднее представление

Новогодние каникулы только начались, но вы уже можете подарить своему ребенку сказочное путешествие к «Созвездию Деда Мороза».

Почувствовать себя настоящими капитанами космического корабля, поучаствовать вместе с веселыми клоунами в спасении Деда Мороза, помочь победить и перехитрить злую Бабку Ягу и глупого Черта — все это можно сделать в Челябинском цирке до 13 января.

Длинноногие страусы, разноцветные попугаи, космически пластичные кошки, обаятельные собачки готовы продемонстрировать свои таланты и зарядить хорошим настроением на целый год. Артисты цирка поразят сложнейшими трюками, восхитят мастерством и рассмешат до слез.

Для участия в конкурсе дети с трех до 16 лет должны нарисовать цирк, как они его видят в своем представлении. Работа может быть цветной или монохромной, нарисованной карандашом, ручкой, акварелью, гуашью, фломастерами и т.п. Обязательное требование: рисунок должен иметь горизонтальное расположение на листе бумаги. Если работа предоставляется в электронном виде, то ее размер должен быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне, требуемый формат — JPEG. Не допускается помощь взрослых при создании конкурсной работы.

Родитель или законный представитель ребенка фотографирует и отправляет рисунок по форме ниже. Для отправки рисунка родитель или законный представитель ребенка должен указать свое ФИО, как оно написано в паспорте, а также номер телефона.

Старт конкурса — 27 декабря 2018 года.

Завершение конкурса — 9 января 2019 года в 10.00 по местному времени.

Прием рисунков: с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

Проведение открытого голосования за предоставленные графические работы на сайте chel.kp.ru с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

Подведение итогов — 10 января 2019 года.

По итогам конкурса определяются три победителя: один в номинации «Лидер онлайн-голосования» и два в номинации «Выбор партнера».

Победителям достанутся билеты на новогоднее представление «Созвездие Деда Мороза».

Важно: От каждого участника в конкурсе может участвовать только один рисунок.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

УДАЧИ!

Положение о фотоконкурсе.