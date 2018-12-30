2018-12-29T10:11:47+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске: площадки для запуска

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске можно запускать только в специальных местах, адреса
Инна КУМЕЙКО
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Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске: площадки для запуска.Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске: площадки для запуска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Точки для безопасного запуска салютов и фейерверков на Новый год 2019 в Челябинске есть во всех районах. Распоряжение, их определяющее, подписал врио главы города.

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске: площадки для запуска:

— Ленинский район: ул. Новороссийская, 97 (ресторан «Золотое руно»);

— Калининский район: Ул. Кирова, 78 (набережная руки Миасс);

— Советский район: пляж на АМЗ (тупик Большого переулка);

— Центральный район: площадка у ТРК «Родник», ул. Труда, 203;

— Центральный район: площадка у ТРК «Мегаполис» по ул. Труда;

— Центральный район: проезд в Шершневский бор;

— Тракторозаводский район: рядом со СДЮСШОР «Алмаз», ул. Хохрякова, 1;

— Металлургический район: площадка у ТК «КС», ул. Черкасская, 15;

Конечно, салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске люди будут запускать и во дворах: не всякий доедет до специальных площадок. Потому в ГУ МЧС России по Челябинской области напоминают о правилах обращения с новогодней атрибутикой.

1. ГДЕ КУПИТЬ САЛЮТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ НА НОВЫЙ ГОД 2019 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Решив запастись пиротехнической продукцией, выбирайте специализированные магазины. Именно там можно приобрести сертифицированную и безопасную пиротехнику.

Внимательно изучайте инструкцию перед запуском! Запускать фейерверки и ракеты несовершеннолетним запрещено.

2. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЛЮТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ НА НОВЫЙ ГОД

Запускать любые пиротехнические изделия нужно в безопасной зоне, вдали от жилых домов, зданий и сооружений, деревьев и линий электропередач. Расстояние от установленной ракетники - радиус не менее 70 шагов. Идеальный вариант: салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Челябинске — площадки для запуска.

При запуске пиротехники во дворах жилых домов велик риск ЧП: траекторию огненной ракеты предугадать невозможно. Она может упасть на балконе, влетать в открытую форточку.

Впрочем, с бенгальским огнем, которые зажигают в квартирах, тоже нужно быть осторожным. Заранее подготовленный стакан воды, в который можно будет опустить огарки, обезопасит стол от прогара и сохранит праздничную скатерть.

3. НЕ СТАВЬТЕ ЕЛКУ У ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Новогоднее дерево — это не только романтика, но и повышенная опасность. Искусственное или живое дерево нужно устанавливать подальше от источников зажигания. Осторожнее с электрогирляндами: проводка должна быть исправной, провод — без видимых повреждений.

В МЧС рекомендуют обеспечить свободный доступ к розетке, в которую будет включаться гирлянда. Если что-то случится, гирлянда должна быть немедленно выключена.

4. ОТКЛЮЧИТЕ ОГОНЬКИ НА НОЧЬ

Что ни окно в новогодние праздники, то цветная феерия. Сверкают, переливаются огнями электрогирлянды. Их модно крепить прямо к раме, чтобы атмосфера была в стиле «Праздник к нас приходит». На плите томятся яства, соловьем поет «Голубой огонек» в телевизоре. Жужжит фен, достирывает последнюю в уходящем году партию белья стиральная машина. Но приспособлена ли ваша электропроводка под такую нагрузку? Включая одновременно несколько бытовых приборов высокой мощности потребления, нельзя оставлять их без присмотра. На днях пожарным в Челябинске пришлось ликвидировать возгорание в квартире многоэтажки. Причина ЧП — оставленная в режиме ожидания мультиварка.

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