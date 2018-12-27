2018-12-27T13:53:59+03:00
Общество

АГК и КМЭЗ — самые социально-ответственные организации

Предприятия РМК победили в конкурсе Челябинской области
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«Александринская горно-рудная компания» (АО «АГК», Нагайбакский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») и «Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») стали победителями регионального конкурса «Лучший социально-ответственный работодатель года».

АГК получила награды сразу в двух номинациях — «Социальная активность организации на территории присутствия» и «Реализация программ социальной поддержки и профессионального обучения работников». На АГК реализуется целый комплекс проектов для сотрудников и членов их семей. В 2018 году в компании завершили масштабный ремонт административно-бытового комплекса, на предприятии действует коллективный договор, предусматривающий дополнительные социальные льготы и меры материальной поддержки персонала. Для работников АГК и их семей проводятся спортивные и развлекательные мероприятия и т.д. На эти цели АГК за отчетный период направила более 5,5 млн рублей.

Еще одним важным направлением деятельности «Александринской горно-рудной компании», получившим высокую оценку руководства области, стала социальная активность на территориях присутствия. Ежегодно в Нагайбакском и Верхнеуральском районах, где расположены производственные подразделения АГК, предприятие реализует около десятка социальных проектов, направленных на популяризацию массового спорта, творчества и развитие инфраструктуры. В минувшем году на эти цели АГК направила около 5 млн рублей.

«Кыштымский медеэлектролитный завод» также признан одним из лучших в номинации «Социальная активность организации на территории присутствия». С 2016 года между администрацией Кыштымского городского округа, АО «КМЭЗ» и РМК действует соглашение о социальном партнерстве. В рамках него КМЭЗ реализовал проекты по обустройству дворовых территорий в микрорайоне Нижнего Кыштыма, ремонту мемориалов Великой Отечественной войны и Дома культуры металлургов, реконструкции исторической части города и др. В общей сложности в 2018 году на социальные и благотворительные проекты завод направил порядка 11 млн рублей.

Комментирует вице-президент РМК по кадровой политике социальной ответственности Анна Шабарова: «Программы корпоративной социальной ответственности РМК на территориях присутствия наших предприятий неизменно рассчитаны на все местное население. Ведь в этих городах и поселениях живут наши сотрудники, члены их семей, родные и близкие. Мы стремимся создать им наиболее комфортные условия для труда и повседневной жизни на малой родине».

Конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводится в Челябинской области уже в пятый раз. Его организатором выступает Главное управление по труду и занятости населения региона при поддержке губернатора области. За это время участниками конкурса стали около 800 предприятий региона самых разных форм собственности.

Новости компаний.

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