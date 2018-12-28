Куда челябинцам звонить, если в праздник вырубило свет и газ

Вот незадача: 31 декабря выключили воду! Или — вырубило электричество! И куда звонить? Конечно, в аварийно-диспетчерские службы. Они работают круглосуточно, без скидок на праздники.

Любой вашей жалобе коммунальщики присвоят номер. Обязательно его запишите, чтобы оперировать, если придется составлять претензию о некачественной работе или несвоевременном устранении ЧП.

КОГДА ТЕМНО И ХОЛОДНО

Самая большая неприятность в зимние праздники — аварии в отопительной системе и на электросетях. Обращаться нужно в энергоснабжающие компании, дежурные диспетчеры работают круглосуточно.

АО «Уральская теплосетевая компания»,

филиал «Челябинские тепловые сети» 246-72-73, 246-72-72

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» 723-01-87

ООО «Тепловые электрические сети и системы», электрические сети Металлургического района — местные котельные» 726-05-51, 735-00-50

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 729-95-59

ПО «Челябинские городские электрические сети», филиал ОАО «МРСК Урала — «Челябэнерго»:

— Советский район 237-18-10

— Центральный, Калининский районы 741-36-90

— Тракторозаводский район 775-16-75

— Курчатовский район 741-04-15

— Ленинский район 256-07-12

ОАО «Челябинская электросетевая компания» 750-42-07, 223-93-73

ООО «Газэнергосервис» 124, 724-33-03, 724-33-02

АО «Челябинскгоргаз» 04, 260-96-50, 260-93-35

Дежурный диспетчер города 263-21-21

ЗАБИТ МУСОРОПРОВОД ИЛИ СЛОМАЛСЯ ЛИФТ? ЗВОНИТЕ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

«Управляйки» первыми реагируют на ЧП в ЖКХ. Они ответственны за вывоз отходов и очистку двора от снега, работу лифтов и освещение подъездов. Здесь же примут сигналы SOS, если остыли батареи или случилось ЧП с канализацией.

ООО УК «Ремжилзаказчик» Центрального района 072; 263-41-21

ООО «УК Ленинского района» 256-89-94

ООО «Коммунальный сервис» 211-65-82

ООО «Коммунальный сервис 1,2,3,9» 248-34-35, 252-38-00

ООО «УК Южуралстройсервис» 253-84-23, 8-951-808-49-94

ООО «Компания «Жилкомсервис» 775-15-92

(по водоснабжению и отоплению); 775-10-08 (по электроснабжению)

ООО УК «Альтернатива» 773-93-34

ООО «ДЕЗ Калининского района» 268-95-20

ОАО «МЖКО» 729-88-87 072; 263-41-21

ООО УК «Созвездие» 729-95-15

ООО «УК ПЖРЭО Курчатовского района» 741-88-32

ООО «Ремжилзаказчик Металлургического р-на» 735-00-68, 725-99-85

ООО «Доверие» 735-18-77, 735-23-63

ООО «УК АЛЬФА» 244-45-45, 244-39-98

Группа компаний «Тополинка» 281-01-01, 8-800-550-20-22

ООО УК ЖЭУ «Территория» 796-14-71, 796-14-39

ООО УК «Западный луч» 217-71-01

ООО «УК «Городок ЧВВАКУШ» 8-900-082-10-30 (по водоснабжению и отоплению), 8-900-066-74-49 (по электроснабжению)

РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

Если ваши сигналы бедствия игнорируют ответственные службы, немедля обращайтесь в районные администрации. Диспетчера в праздники работают круглосуточно.

Калининский район 791-94-10, 791-19-91

Курчатовский район 741-45-48

Ленинский район 256-23-05

Металлургический район 735-80-14

Советский район 237-26-23, 237-26-33

Тракторозаводской район 775-30-39

Центральный район 263-30-04, 264-56-31

КСТАТИ

Перед долгими праздниками, как перед длительным путешествием стоит запастись не только провиантом, но и подручными «средствами выживания»:

— свечами и спичками на случай долгого отключения электроэнергии;

— проверьте запасы электролампочек;

— одноразовой посудой, если вдруг вырубят воду;

— зарядите заранее батареи мобильных телефонов ноутбуков;

— сделайте запасы воды для питьевых и хозяйственных нужд.

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