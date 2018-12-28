Хоккеисты «Трактора» в Челябинске открыли турнир по дворовому хоккею
Товарищеский матч открытия прошел на хоккейной площадке одного из дворов Центрального района. На лед вышли 13-летние мальчишки, представляющие детские команды «Звезда» и «Орбита».
Илья Зиновьев и Семен Афанасьевский стали почетными гостями спортивного праздника.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Среди болельщиков были нападающие челябинского «Трактора» Илья Зиновьев и Семен Афанасьевский.
В Челябинске прошел турнир по дворовому хоккею.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— А сам начинал играть в хоккей в таких хоккейных дворовых коробках. Вместе с друзьями гоняли до позднего вечера. Хорошо, что сейчас таких кортов становится все больше и больше. За ними следят, — заливают, чистят, а инструкторы занимаются с детворой. Главное не лениться, заниматься спортом, а успехи придут, и, может, кто-нибудь потом окажется в командах мастеров, — сказал на открытии турнира Семен Афанасьевский.
Команда «Орбита»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кстати, в этом году в Челябинске силами специалистов МБУ «Спортивный город» подготовили 77 хоккейных дворовых площадок во всех районах города. На этих площадках до конца марта будут проходить игры, а лучшие команды турнира разыграют между собой призовые места.
Болельщик.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— 77 площадок — это рекордная для Челябинска цифра, и, главное, что за подготовкой льда будут следить наши инструкторы, и они же будут проводить тренировки и соревнования по месту жительства, — говорит директор «Спортивного города» Эркин Маматов.
Товарищеский матч открытия прошел на хоккейной площадке одного из дворов Центрального районаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На открытии турнира начальник горспортуправления Евгений Иванов отметил, что в городе проходит много детских турниров и такие дворовые соревнования станут массовыми и популярными.
Лучшим игрокам турнира подарили профессиональные клюшкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После матча всем участникам подарили памятные призы от клуба «Трактор», хоккейный инвентарь, сертификаты в спортивные магазины города.
Юным спортсменам подарили призы от «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ