Хоккеисты «Трактора» в Челябинске открыли турнир по дворовому хоккею

Товарищеский матч открытия прошел на хоккейной площадке одного из дворов Центрального района. На лед вышли 13-летние мальчишки, представляющие детские команды «Звезда» и «Орбита».

Илья Зиновьев и Семен Афанасьевский стали почетными гостями спортивного праздника.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди болельщиков были нападающие челябинского «Трактора» Илья Зиновьев и Семен Афанасьевский.

В Челябинске прошел турнир по дворовому хоккею.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А сам начинал играть в хоккей в таких хоккейных дворовых коробках. Вместе с друзьями гоняли до позднего вечера. Хорошо, что сейчас таких кортов становится все больше и больше. За ними следят, — заливают, чистят, а инструкторы занимаются с детворой. Главное не лениться, заниматься спортом, а успехи придут, и, может, кто-нибудь потом окажется в командах мастеров, — сказал на открытии турнира Семен Афанасьевский.

Команда «Орбита»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, в этом году в Челябинске силами специалистов МБУ «Спортивный город» подготовили 77 хоккейных дворовых площадок во всех районах города. На этих площадках до конца марта будут проходить игры, а лучшие команды турнира разыграют между собой призовые места.

— 77 площадок — это рекордная для Челябинска цифра, и, главное, что за подготовкой льда будут следить наши инструкторы, и они же будут проводить тренировки и соревнования по месту жительства, — говорит директор «Спортивного города» Эркин Маматов.

Товарищеский матч открытия прошел на хоккейной площадке одного из дворов Центрального районаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытии турнира начальник горспортуправления Евгений Иванов отметил, что в городе проходит много детских турниров и такие дворовые соревнования станут массовыми и популярными.

Лучшим игрокам турнира подарили профессиональные клюшкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После матча всем участникам подарили памятные призы от клуба «Трактор», хоккейный инвентарь, сертификаты в спортивные магазины города.