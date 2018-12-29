Погода на январь 2019 в Челябинске: ждем оттепели и морозы

После пасмурного декабря, когда день то и дело становится все короче, январь радует нас прибывающим солнцем. Продолжительность дня растет, да и солнечных дней в Челябинске в январе становится больше.

— При этом температура практически не отличается от декабрьской. Средние показатели за одни сутки держатся на отметке -15…-17 градусов. Но в течение месяца могут нагрянуть оттепели трескучие морозы, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Однажды январский воздух в Челябинске неожиданно для всех прогрелся до +4, а в другой год ударил страшный мороз: столбик термометра опустился до -48 градусов. Синоптики говорят, что слишком теплых дней в январе случается не больше пяти, а дней с морозами «за -30» — около шести за месяц.

Какой будет погода в Челябинске в январе 2019?

Если верить долгосрочным прогнозам, то:

1-4 января: до -10 днем и до -20 ночью;

5-11 января: до -15 днем и до-20 ночью;

12-15 января: до -10 днем и до -15 ночью;

16-26 января: до -15 днем и до -20 ночью;

27-31 января: до -13 днем и до -20 ночью.

В январе в нашем городе преобладают ветры южного и юго-западного направления. А это значит, что с большой вероятностью в областном центре периодически будет повторяться погода, пришедшая из Москвы. По наблюдениям простых горожан, она доходит к нам за два дня.

В январе по Челябинску очень часто гуляют метели, ведь месяц щедр и на свежие снегопады. Автомобилистов обычно мучает гололед. А несколько январских дней обязательно будут туманными.

Погода в целом в Челябинске в январе 2019, будет самой обычной, без экстремальных отклонений. Такой прогноз озвучил Гидрометцентр России.

НА ЗАМЕТКУ

Как угадать погоду по народным приметам

— Ночью много звезд на небе, быть на следующий день морозу.

— Луна мутная и бледная взошла на небе, значит, на следующий день будет снег.

— Если хорошая, ясная погода днем, то к ночи придет сильный мороз.

— Воробьи тихо на деревьях сидят, то быть «тихому» снегу, без ветра.

— Если птицы на снег или нижние ветки деревьев садятся, быть скорой оттепели. А если садятся на вершины деревьев, то быть морозу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06