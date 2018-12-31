МЧС опубликовало список жителей взорвавшегося дома в Магнитогорске, чтобы выжившие вышли на связь
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало список жителей десятиэтажного дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря произошел взрыв газа. Сообщается о 35 безвести пропавших среди которых семь детей.
— В связи с обрушением части жилого дома в Магнитогорске, просим выйти на связь следующих лиц по телефонам 01, 101 или по телефону «горячей линии» 8-800-775-17-17, — сообщили в МЧС России.
В списке жильцы:
Ксения Веряскина
Марина и Денис Шубины
Андрей и Ольга Баталовы
Андрей Синебрюхов
Ольга Анисимова
Семья Ултаховых
Снетков Михаил
Кремлев Андрей, Кремлев Денис
Казымбаева Татьяна
Крамаренко Игорь и Милана
Антилова Ульяна
Плюхина Светлана
Раиса Дружкина
Танибаев Данил
Лепкова Мария
Сергей Кутепов и его девушка
Попко Татьяна
Кошелева Анастасия
Овчинникова Галина
Фокин Иван
Анашевич Владимир
Мужчина по имени Виктор
Взрыв газа по адресу Карла Маркса, 164 в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Большинство жильцов еще спали. Предварительно известно, что эпицентр был на втором этаже: рванул бытовой газ. Практически полностью обвалился один подъезд. В МЧС говорят, что обрушения могут продолжиться.
Из-под завалов достали не так много людей. По меньшей мере четыре человека в больнице. Остальных отпустили после оказания амбулаторной помощи. Спасательная операция осложняется холодами. По данным синоптиков, ночью температура может опуститься до -29 градусов.
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Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди
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