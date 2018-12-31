2018-12-31T19:02:28+03:00
Происшествия

МЧС опубликовало список жителей взорвавшегося дома в Магнитогорске, чтобы выжившие вышли на связь

В списках числятся 35 человек [фото списков, телефоны]
Андрей АБРАМОВ
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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря.Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров
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Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало список жителей десятиэтажного дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря произошел взрыв газа. Сообщается о 35 безвести пропавших среди которых семь детей.

— В связи с обрушением части жилого дома в Магнитогорске, просим выйти на связь следующих лиц по телефонам 01, 101 или по телефону «горячей линии» 8-800-775-17-17, — сообщили в МЧС России.

В списке жильцы:

Ксения Веряскина

Марина и Денис Шубины

Андрей и Ольга Баталовы

Андрей Синебрюхов

Ольга Анисимова

Семья Ултаховых

Снетков Михаил

Кремлев Андрей, Кремлев Денис

Казымбаева Татьяна

Крамаренко Игорь и Милана

Антилова Ульяна

Плюхина Светлана

Раиса Дружкина

Танибаев Данил

Лепкова Мария

Сергей Кутепов и его девушка

Попко Татьяна

Кошелева Анастасия

Овчинникова Галина

Фокин Иван

Анашевич Владимир

Мужчина по имени Виктор

Взрыв газа по адресу Карла Маркса, 164 в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Большинство жильцов еще спали. Предварительно известно, что эпицентр был на втором этаже: рванул бытовой газ. Практически полностью обвалился один подъезд. В МЧС говорят, что обрушения могут продолжиться.

Из-под завалов достали не так много людей. По меньшей мере четыре человека в больнице. Остальных отпустили после оказания амбулаторной помощи. Спасательная операция осложняется холодами. По данным синоптиков, ночью температура может опуститься до -29 градусов.

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Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

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