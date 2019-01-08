«Вечная память»: В Магнитогорске состоялась панихида по погибшим при обрушении подъезда

Сегодня, 8 января, девять дней со дня взрыва в жилом доме Магнитогорска. В городе вспоминают 39 жертв этой трагедии, среди которых шесть детей. В Кафедральном соборе Вознесения Христова прошла Божественная литургия и панихида по погибшим, ее возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685359" frameborder="0"></iframe> Панихида по жертвам взрыва в жилом доме Магнитогорска.

На панихиду пришли близкие погибших, а также просто неравнодушные горожане. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Почтить память людей, скончавшихся под завалами, помолиться за них и поставить свечи в храме пришли сотни южноуральцев. Среди них родственники и знакомые погибших, а также первые лица города и области — мэр Магнитогорска Сергей Бердников и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Богослужение состоялось в Кафедральном соборе Вознесения Христова. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

После панихиды священнослужители и сотни южноуральцев пришли к месту трагедии — к дому на проспекте Карла Маркса, 164. И совершили здесь заупокойную литию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685360" frameborder="0"></iframe> Лития возле разрушенного дома в Магнитогорске.Видео: пресс-служба губернатора Челябинской области

Память погибших почтил Борис Дубровский. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Магнитогорская трагедия унесла 39 жизней. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Лития на месте трагедии. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Напомним, накануне новогодних праздников, в шесть утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами оказались десятки человек. Четверо из них погибли сразу, еще 35 тел спасатели вытащат в следующие три дня после обрушения.

Основной причиной произошедшего по-прежнему называют взрыв бытового газа. Однако в интернете широко обсуждают вероятность теракта.

Наши корреспонденты пообщались с экспертами. По их словам версия о том, что в Магнитогорске случился взрыв бытового газа, может быть вероятной.

Страшная трагедия сплотила магнитогорцев. Праздничная суета для многих ушла на второй план. Люди сутками находились на месте ЧП, помогали пострадавшим. Помощь была разной. Так заводчанин Артем Ибрагимов снимал трагедию с квадрокоптера и помог предотвратить обрушение. Мигрант Алан Абдуллаев, который жил в соседнем подъезде, спас восьмерых. Еще была девушка-героиня Наталья Долматова, которая лезла на завал и помогала спускать людей.

Разрушенный дом разделят на две части. На днях эксперты признали его безопасным для проживания. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры. Также всем пострадавшим окажут материальную помощь.

— На сегодняшний день фактически произведенные выплаты пострадавшим в трагедии или членам их семей составили: из областного бюджета — 44,7 млн рублей, из федерального — 29,9 млн рублей, — заявили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

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