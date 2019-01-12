Стриптиз на сноуборде и драка Дедов Морозов

Все чаще классический волшебник первращается в отвязного персонажа. В первой части материала мы рассказали, как Дед Мороз приходил к детям в Магнитогорске пьяным вдрызг. А в Челябинске — курил на глазах у малышей. И подарки у него были странные: например, гнилые мандарины. Но не тошлько южноуральский новогодний герой покуралесил. Другие-то вон чего вытворяли!

ВМЕСТО САНЕЙ — УНИТАЗ

Фото: @sogrsaveliy

Дед Мороз тоже любит хайп. В конце декабря ради лайков в соцсети он проехал по центру Барнаула на сноуборде, привязанному веревкой к автомобилю. Из одежды на «дедуле» были только трусы и красный тулуп нараспашку. С помощью своей выходки Савелий Согр хотел набрать к Новому Году пять тысяч подписчиков. Что ж, у него получилось.

Санта в кресле катит по дороге. Кадр из видео, соцсети.

В Ростове-на-Дону в это время Санта Клаус разъезжал по дорогам в кресле, привязанном к авто. А его местный коллега Дед Мороз — на унитазе, поставленном в ванну. Еще у этой конструкции были колеса, руль и мощные колонки, из которых кричала новогодняя песня. Видимо, сани с оленями уже не в моде.

Дед Мороз на унитазе. Фото: соцсети

ОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ ДЕД МОРОЗ

В Новокуйбышевске городские власти установили на главной площади города странные изваяния Деда Мороза и Снегурочки. Тела их непропорционально большие, а лица навевают на местную ребятню страх и ужас.

Криповые Дед Мороз со Снегурочкой. Фото: соцсети

— Дети боятся подходить к этим фигурам. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?! — обратилась местная жительница Ирина в мобильную приемную губернатора Самарской области в Твиттере.

Фигуры даже обсмеяли в телешоу «Вечерний Ургант» на федеральном канале. Городские власти заменили криповую парочку традиционными скульптурами из снега.

А без бороды Дед Мороз еще страшнее. Фото: соцсети

ОСТОРОЖНО: ЗЛОЙ САНТА

1 января 2019 года в одном из баров Архангельска завязалась драка между двумя подвыпившими компаниями. Один из участников, по словам очевидцев, был в костюме Деда Мороза. Он разбил бутылку о стол и порезал ею ухо оппонента. Когда на место приехал патруль Росгвардии, Дед Мороз уже убежал. Сейчас его разыскивает полиция.

На самом деле люди в костюмах Деда Мороза довольно часто нарушают закон. Так, например, в прошлом году в Санкт-Петербурге неизвестный в образе сказочного персонажа и трое его подельников в масках ворвались в дом известного блогера и похитили у него 20 млн руб.

Также в прошлом году в Светлогорске Дед Мороз пристал на улице к 17-летнему парню. Просил рассказать стишок. Тот отказался и получил посохом в челюсть. Парнишка отправился в больницу с переломом, злой Дед — под суд.

А КАК У НИХ

Конечно же, не только в России новогодние персонажи ведут себя плохо. В прошлом месяце в Украине два Деда Мороза не поделили ребенка и подрались. Дело было так: на празднично украшенной Дерибасовской улице в Одессе Дед Мороз Тимур фотографировался с девочкой под елочкой. Тут подбежал Дед Мороз Мустафа с криком «Вали с моего места». Жесткий мордобой засняли прохожие.

Драка Дедов Морозов в Одессе. Кадр из видео, соцсети

— Перестаньте, мужики! Тут же дети. Прекратите немедленно! — кричит на видео снегурочка.

Ребенок плачет. Сказочных героев разняли прохожие. Кстати, один из ряженых оказался чемпионом по боям без правил.

Санта Клаусы не отстают. На улице Нью-Йорка 1 января 2019 года подрались почти два десятка мужиков в костюмах сказочных героев. Досталось прохожим и проезжающим мимо авто. Дебоширов задержала полиция.