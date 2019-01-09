Лыжные базы в Челябинске: где покататься на лыжах зимой 2019

Муниципальная лыжная база

Челябинск, ул. Лесопарковая, 2а, тел. 265-49-72. Режим работы: с 9.00.00 до 17.00. Есть две трассы — 3 и 5 км.

В прокате выдают комплект: лыжи полупластиковые или пластиковые, ботинки, палки. Время проката — не более 2 часов (свыше этого времени — доплата).

Лыжи полупластиковые/пластиковые:

—комплект для взрослых — 120/160 руб.

— комплект детский (до 14 лет)- 80/100 руб.

Подготовка лыж (мази держания, парафины) — от 100 руб.

Тюбинг — 100 руб. в час.

Залог за комплект — документ, удостоверяющий личность или денежный залог (от 400 до 3000 рублей).

Центр спорта и отдыха «Лыжная база» на Северо-западе

Челябинск, Комсомольский пр., 92, тел. 796-70-08. Режим работы: с 10.00 до 17.00.

В прокате комплект (лыжи, ботинки, палки) — без ограничения времени

Детские (до 14 лет) — 100 руб.

Деревянные — 150 руб.

Полупластиковые — 200 руб.

Залог за комплект — 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность.

Работает детская игровая площадка, каток, мангальная зона, зал бильярда, настольного тенниса, прокат финских саней, снегокатов, тюбинга, горнолыжного инвентаря. Прокат, аренда и посещение — от 70 до 100 руб.

Лыжная база ПКиО им. Гагарина

Челябинск, ул. Коммуны, 122/1, тел.: 265-58-70, 265-65-91. Режим работы: пт — с 9.00 до 19.00, выдача лыж до 17.00; сб, вс — с 10.00 до 18.00, выдача лыж — до 17.00.

В прокате выдают лыжи полупластиковые, ботинки, палки. Время проката 1 час

Взрослый — 100 руб.

Детский (до 14 лет)— 60 руб.

Залог за комплект — 1500 руб. или документ удостоверяющий личность (за пару).

Работает каток (прокат, аренда и посещение — от 50 до 100 руб.)

Лыжная база «Стрела» (МУДОД «Дворец детского творчества»)

Челябинск, ул. Ковшовой, 2, тел.: 269-24-68. Режим работы: с 9.00 до 15.00 (выдача лыж).

В прокате выдают комплект (лыжи, ботинки, палки) на два часа.

— Взрослый, детский — 100

Залог за комплект — 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность.

Лыжная база спортивного комплекса «Металлург»

Челябинск, ул. 60 лет Октября, 32 а, тел. 736-19-16. Режим работы: с 9.00 до 15.00 (выдача лыж).

В прокате выдают комплект — лыжи, ботинки, палки. Будни: время не ограничено. Выходные: оплата почасовая. Стоимость детского и взрослого комплекта (полупластиковые лыжи) одинаковая.

— с мягкими креплениями — 100 руб.

— с полужесткими креплениями — 130 руб.

— с полуавтоматическими креплениями — 150 руб.

Залог за комплект — 1500 руб., или документ, удостоверяющий личность.

Сноупарк отеля SMOLINOPARK (на озере Смолино)

Челябинск, ул. Чапаева, 114, тел.: +7-912-304-57-11. Режим работы: с 12.00 до 20.00 (выходной понедельник)

В прокате выдают комплект: лыжи, ботинки, палки.

— лыжи полупластиковые — один час — 150 руб., от двух часов — 100 руб.

— тюбинг — 200 (час), снегокат — 150 (час).

Также работает каток, горка для тюбинга, мангальная зона.