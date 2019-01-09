Лыжные базы в Челябинске: где покататься на лыжах зимой 2019
Муниципальная лыжная база
Челябинск, ул. Лесопарковая, 2а, тел. 265-49-72. Режим работы: с 9.00.00 до 17.00. Есть две трассы — 3 и 5 км.
В прокате выдают комплект: лыжи полупластиковые или пластиковые, ботинки, палки. Время проката — не более 2 часов (свыше этого времени — доплата).
Лыжи полупластиковые/пластиковые:
—комплект для взрослых — 120/160 руб.
— комплект детский (до 14 лет)- 80/100 руб.
Подготовка лыж (мази держания, парафины) — от 100 руб.
Тюбинг — 100 руб. в час.
Залог за комплект — документ, удостоверяющий личность или денежный залог (от 400 до 3000 рублей).
Центр спорта и отдыха «Лыжная база» на Северо-западе
Челябинск, Комсомольский пр., 92, тел. 796-70-08. Режим работы: с 10.00 до 17.00.
В прокате комплект (лыжи, ботинки, палки) — без ограничения времени
Детские (до 14 лет) — 100 руб.
Деревянные — 150 руб.
Полупластиковые — 200 руб.
Залог за комплект — 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность.
Работает детская игровая площадка, каток, мангальная зона, зал бильярда, настольного тенниса, прокат финских саней, снегокатов, тюбинга, горнолыжного инвентаря. Прокат, аренда и посещение — от 70 до 100 руб.
Лыжная база ПКиО им. Гагарина
Челябинск, ул. Коммуны, 122/1, тел.: 265-58-70, 265-65-91. Режим работы: пт — с 9.00 до 19.00, выдача лыж до 17.00; сб, вс — с 10.00 до 18.00, выдача лыж — до 17.00.
В прокате выдают лыжи полупластиковые, ботинки, палки. Время проката 1 час
Взрослый — 100 руб.
Детский (до 14 лет)— 60 руб.
Залог за комплект — 1500 руб. или документ удостоверяющий личность (за пару).
Работает каток (прокат, аренда и посещение — от 50 до 100 руб.)
Лыжная база «Стрела» (МУДОД «Дворец детского творчества»)
Челябинск, ул. Ковшовой, 2, тел.: 269-24-68. Режим работы: с 9.00 до 15.00 (выдача лыж).
В прокате выдают комплект (лыжи, ботинки, палки) на два часа.
— Взрослый, детский — 100
Залог за комплект — 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность.
Лыжная база спортивного комплекса «Металлург»
Челябинск, ул. 60 лет Октября, 32 а, тел. 736-19-16. Режим работы: с 9.00 до 15.00 (выдача лыж).
В прокате выдают комплект — лыжи, ботинки, палки. Будни: время не ограничено. Выходные: оплата почасовая. Стоимость детского и взрослого комплекта (полупластиковые лыжи) одинаковая.
— с мягкими креплениями — 100 руб.
— с полужесткими креплениями — 130 руб.
— с полуавтоматическими креплениями — 150 руб.
Залог за комплект — 1500 руб., или документ, удостоверяющий личность.
Сноупарк отеля SMOLINOPARK (на озере Смолино)
Челябинск, ул. Чапаева, 114, тел.: +7-912-304-57-11. Режим работы: с 12.00 до 20.00 (выходной понедельник)
В прокате выдают комплект: лыжи, ботинки, палки.
— лыжи полупластиковые — один час — 150 руб., от двух часов — 100 руб.
— тюбинг — 200 (час), снегокат — 150 (час).
Также работает каток, горка для тюбинга, мангальная зона.