«Сказали, деньги положены только детям и мужьям»: престарелой сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказали в выплате миллиона рублей

Лидии Ивановне Волченко в феврале исполнится 80 лет. Она живет в том самом доме на пр. Карла Маркса, 164, где 31 декабря прогремел взрыв. Ее квартира находится в уцелевшей части. В обрушившемся подъезде у Лидии Ивановны жила родная сестра, единственный родственник — 86-летняя Мария Ивановна Лепкова. Ее тело извлекли из-под завалов через несколько часов после взрыва.

Закончив с похоронами, Лидия Ивановна обратилась в штаб по ликвидации последствий ЧС узнать, когда выплатят миллион рублей. Такую сумму власти пообещали семьям погибших. Но в выплате пенсионерке отказали.

«ДЕНЬГИ — ТОЛЬКО ДЕТЯМ И МУЖЬЯМ»

— Сначала говорили, что миллион обязательно выплатят, а теперь многозначительное молчание: мол, деньги положены детям, мужьям, а не сестрам. Пусть я безграмотная, но я до президента за правдой дойду, — рассказала журналистам издания «Московский комсомолец» Лидия Ивановна.

По ее словам, чиновники объяснили отказ тем, что прямых наследников у погибшей не было. Так и есть: супруг Марии Ивановны умер три года назад, детей нет. Старушки остались совсем одни, виделись по несколько раз в день и во всем помогали друг другу.

ПОГРЕБЕНИЕ ОПЛАТИЛИ

Сестры собирались встречать Новый год вместе, в квартире у Марии Ивановны. О трагедии родственница узнала моментально — все видела своими глазами.

— Сестру нашли быстро, еще 31 декабря. Я сдавала ДНК, чтобы подтвердить родство, а 5 января были похороны. Претензий нет — погребение оплатили. Из своих пришлось заплатить только за поминки — 270 рублей с человека. А помянуть пришли 30 человек — бывшие коллеги Маши, она всю жизнь проработала маляром в пятом стройуправлении.

Лидия Ивановна надеется найти хотя бы сумку с «похоронными». При жизни сестра скопила 100 тысяч. Хранила деньги в сумке, вместе с похоронной одеждой. Прятала ее в шкафу. При разборе завалов спасатели нашли ценные вещи. Их передали на хранение следователям.

— Наверняка среди этих вещей есть наша похоронная сумка, я ее узнаю среди тысяч других, — говорит Лидия Ивановна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

МОГУТ ПОМОЧЬ ДЕНЬГАМИ ИЗ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

На сайте администрации Магнитогорска опубликована информация о матпомощи пострадавшим. Про выплату миллиона семьям погибших написано так «1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС». Кому именно: вдовцам, детям, родителям — не уточняется.

Ниже есть ссылка на распоряжение правительства РФ о выплатах, подписанное Дмитрием Медведевым. В нем говорится, что единовременное пособие в миллион рублей положено только вдовцу или вдове, детям и родителям погибших, а также тем, кто находился у них на иждивении.

Наш корреспондент позвонил в мэрию и попросил разъяснить, кому же все-таки положена матпомощь и стоит ли рассчитывать на что-то Лидии Ивановне.

— В соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 02.01.2019 года №1-рп материальная помощь в размере 1 млн рублей оказывается члену семьи погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, а именно супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении, в равных долях каждому члену семьи. Заявление Лидии Ивановны принято и находится в работе. Заявителю как оказавшейся в трудной жизненной ситуации в связи с гибелью сестры, будет оказана материальная помощь за счет средств областного бюджета.

КОММЕНТАРИЙ

«Сестре погибшей нужно добиваться выплат через суд»

— Есть постановление правительства РФ, им предусмотрены размеры выплат. Здесь указано, кому эти выплаты положены. Но, на мой взгляд, в этой ситуации есть перспектива требовать деньги до конца. По большому счету, указанный перечень, кому положено единовременное пособие, нельзя считать закрытым. Если они были одиноки, считали себя членами семьи, то почему сестре нельзя заявлять требования? Я бы этой бабушке посоветовал обязательно оформлять письменное заявление с требованием произвести выплату, обязательно прикладывать свои реквизиты. А в случаи отказа в выплате — официальном письменном отказе, а не просто на словах, обжаловать его в судебном порядке, — советует юрист Александр Щербинин.

Напомним, накануне новогодних праздников, в шесть утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами оказались десятки человек. Четверо из них погибли сразу. Всего жертвами трагедии стали 39 человек, среди них шесть детей.

Основной причиной произошедшего по-прежнему называют взрыв бытового газа. Однако в интернете широко обсуждают вероятность теракта.

Наши корреспонденты пообщались с экспертами. По их словам версия о том, что в Магнитогорске случился взрыв бытового газа, может быть вероятной.

Страшная трагедия сплотила магнитогорцев. Праздничная суета для многих ушла на второй план. Люди сутками находились на месте ЧП, помогали пострадавшим. Помощь была разной. Так заводчанин Артем Ибрагимов снимал разрушенный дом с квадрокоптера и помог предотвратить обрушение. Мигрант Алан Абдуллаев, который жил в соседнем подъезде, спас восьмерых. Еще была девушка-героиня Наталья Долматова, которая лезла на завал и помогала спускать людей.

Магнитогорск похоронил умерших. 8 января исполнилось девять дней со взрыва. В этот день в Кафедральном соборе Вознесения Христова прошла Божественная литургия и панихида по погибшим, ее возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Помолиться за жертв трагедии, и поставить свечи пришли сотни южноуральцев.

Разрушенный дом разделят на две части. На днях эксперты признали его безопасным для проживания. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры. Также всем пострадавшим окажут материальную помощь. Уже выплачено более 81 млн руб.

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