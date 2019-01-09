Ополченца ДНР из Магнитогорска снова высылают на Украину

В новогодние каникулы Филипп Венедиктов, стал невольным свидетелем жестокой драки. Защитник Донбасса трудится электромехаником в одной из магнитогорским компаний по ремонту лифтов. В праздничные дни его бригада работала посменно. 7 декабря поступил вызов — поломка лифта в одном из домов на улице Грязнова.

— Мы подъехали к многоэтажке. Жильцы говорят лифт застрял на 5 этаже. Я поднимаюсь, а там драка. Два парня сцепились возле мусоропровода. Один из них уже едва стоит на ногах. На моих глазах он от удара падает на ступени, изо рта течет кровь. Я перевернул на бок, чтобы не захлебнулся и вызвал скорую и полицию, — рассказывает Филипп.

До приезда медиков Венедиктов следил за дыханием пострадавшего. Будучи санинструктором, Филипп не раз выносил с поля боя раненых бойцов, и что делать в таких ситуация прекрасно знает. Врачи диагностировали у избитого парня тяжелые травмы. Обидчика задержали на месте. Филиппа уже вызывали в полицию. Он сейчас проходит по этому делу, как свидетель. Правоохранители поблагодарили его за неравнодушие.

ПОЛИЦИЯ ОБЖАЛУЕТ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Между тем, Филипп Венедиктов рассказал «Комсомолке», что до сих пор не может получить документы на временное убежище в России. В начале декабря областной суд разрешил ополченцу Донбасса жить в нашей стране.

4 января это решение должно было вступить в законную силу. Однако, вчера стало известно, что ГУ МВД по Челябинской области направило в Верховный суд жалобу с требованием отменить решение областного суда и принять новое об отказе Венедиктову на получение временного убежища в России.

Недавно вместе с другими общественниками они создали дворовую хоккейную команду «Рыси Магнитки».Фото: из личного архива героя публикации.

— В жалобе написано, что я не предоставил достаточных доказательств, что мне на Украине грозит опасность. Кроме того представители областного Главка обвиняют меня в том, что я не воспользовался правом на получение регистрации временного проживания в 2017 году. Но это брад! Я подавал документы, и мне отказали. Копии моих заявлений и ответов на них есть в материалах дела, — возмущается Филипп Венедиктов.

Ополченец готовит видеообращение к правоохранительным органам, в котором он подробно расскажет, что все претензии к нему не обоснованы.

ЭТО ОБЫЧНАЯ БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ВОЛОКИТА

— У каждой стороны есть право на обжалование решения суда. Это предусмотрено законом. Жалоба от ГУ МВД по Челябинской области поданная в Верховный суд вовсе не означает, что решение областного суда будет изменено. Если предыдущее решение было вынесено законно и обосновано, то Верховный суд сделает свое заключение. Он либо изменит решение областного суда, либо оставит его в силе. Филиппу сейчас надо написать возражение на эту жалобу. На мой взгляд, решение областного суда от 4 декабря 2018 года обосновано и законно. Материалы дела содержат достаточно доказательств правоты Венедиктова. Суд исследовал все эти документы и встал на сторону Филиппа, — говорит юрист Филиппа Ольга Руди.

— У государственных ведомств так принято — подавать жалобы, даже если они уверенны в собственной неправоте. Их негласно обязывают проходить все ступени процедуры обжалования. Если уж они не правы, то об этом должна сказать самая высокая инстанция, — говорит правозащитник Евгений Гончаров.

Кстати, Филипп Венедиктов не сидит, сложа руки в ожидании свидетельства на временное убежище.

Филипп преподает в местном ДОСААФ.Фото: из архива героя публикации

В свободное от работы время он организовывает отправку машин с гуманитарной помощью в республиканский травматологический центр ДНР для раненых бойцов. А также активно занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения в местном ДОСААФ. Филипп преподает подросткам допризывную подготовку и ведет уроки тактической медицины в клубе «Шторм».

— Мальчишкам эти знания пригодятся в жизни, даже если они не будут защищать родину, — говорит Венедиктов.

Кроме этого Филипп на добровольных началах ведет общественную работу в местном ТОСе. Недавно вместе с другими общественниками они создали дворовую хоккейную команду «Рыси Магнитки». В нее вошли ребята из неблагополучных. Юные хоккеисты уже завоевали медали на городских соревнованиях, и теперь планируют принять участие в областных турнирах.

Напомним, 36-летний Филипп Венедиктов — гражданин Украины. Он два года воевал на Донбассе — на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. Получил ранение. Лечился в России. В госпитале познакомился с девушкой, сделал ей предложение. На родину Филипп вернуться не может. Там его привлекут к уголовной ответственности за службу на стороне ополченцев. Решили жить в Магнитогорске, где у невесты много родственников. В декабре 2017 года он запросил временное убежище на территории России. Но получил отказ.

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