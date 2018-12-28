2018-12-28T10:00:38+03:00
Общество

Новогоднее поздравление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 2019

Новогоднее поздравление челябинцев и гостей города от Бориса Дубровского с Новым годом 2019
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом.Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом.
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Четыре дня до 2019 года. Пора начинать подводить итоги и строить планы. Глава региона поздравляет земляков, южноуральцев, с новогодними праздниками. Публикуем новогоднее поздравление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 2019.

— Поздравляю вас с Новым 2019 годом! Для Челябинской области этот год — юбилейный. К своему 85-летию регион подходит достойно, сохранив ключевые позиции в экономике и социальной сфере, приумножив свой потенциал для успешного развития. Вижу в этом большую заслугу всех южноуральцев и признателен каждому за ежедневный созидательный труд, — говорится в поздравлении главы региона.

Дубровский желает Челябинской области в наступающем новом году мира и благополучия.

— Пусть новый год позволит воплотить в жизнь большие проекты в экономике и экологии, реализовать программы благоустройства городов и районов, важные социальные и культурные инициативы. А в целом принесет в каждый дом как можно больше радостных и светлых дней, достаток и здоровье, счастье и любовь. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом! — заключил губернатор.

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