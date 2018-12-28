2018-12-28T13:26:04+03:00
Общество

Жилой квартал в Челябинске обесточивают, когда в парке загораются фонари

Коммунальщики говорят, что всему виной старое оборудование, но решать проблему не спешат
Андрей АБРАМОВ
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Местные жители грешат на новые фонари, которые забирают у них электричество. Фото: Олег ЗОЛОТОМестные жители грешат на новые фонари, которые забирают у них электричество. Фото: Олег ЗОЛОТО
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В редакцию «Комсомольской правды» — Челябинск» обратились жители окраины Ленинского района: практически граница с Копейском, поселки Фатеевка и Самстрой. Три вечера кряду там пропадает свет.

— В 18.00 отключают и только к ночи включают. У нас здесь одни старые дома: в два-три этажа и частный сектор. Кстати, есть еще супермаркет, в котором свет не отключают. Они, наверное, пригрозили судом, — рассказывает местная жительница Галина Билибина.

Жители обзвонили все энергокомпании в попытках призвать на помощь. Коммунальщики сказали жильцам, что всему виной новый парк, который разбили напротив интерната №9.

— Мы очень благодарны за него. Здесь много фонарей, видимо, они и оттягивают на себя энергию. Мы тухнем как раз в 18.00, когда включается парк, — добавила Галина Георгиевна.

«Комсомолка» выяснила, что в отличие от остального Челябинска, который преимущественно обслуживает одна компания, в здешние места электричество подает компания из Копейска «АЭС Интвест ЦРЭС».

— Последние дни была большая нагрузка на сети, — рассказала диспетчер. — Оборудование не выдерживает. Холода, люди обогреватели включают. Система видит перегруз и выключается. Не думаю, что проблема в новых фонарях. Сколько вокруг домов новых понастроили? Мощности растут, а оборудование старое осталось. Когда-то нашей компании передали в обслуживание три подстанции, которые отвечают за снабжение этого района. Они были брошенные, нам сказали взять — мы и взяли.

Как решить проблему, в компании не знают. Дали понять, что что-то строить и модернизировать они не планировали, поскольку и так тянут бремя старых коммуникаций.

«Комсомольская правда» направила запрос в городскую администрацию. Там пообещали изучить ситуацию и прежде всего выяснить, почему Челябинск обслуживает копейская компания.

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