Челябинская Кировка раскрасилась новогодними огнями

Световой коридор на фигурных арках зажегся в центре Челябинска. «Комсомолка» побывала на открытии этой новогодней сказки на главной прогулочной улице города.

— Пешеходная зона Кировки — это одно из значимых и любимых мест для горожан. И отрадно, что она одевается в праздничные убранства. В прошлом году Русская медная компания открыла для жителей города первую линию световой иллюминации — от улицы Труда. От горожан мы получили массу положительных отзывов, благодарностей этот проект решено было продолжить. Накануне этого Нового года также красочно засияла и вторая часть светового коридора, — от проспекта Ленина. Не исключено, что и центральная часть Кировки засияет такими же яркими красками накануне уже следующих новогодних праздников на радость жителей и гостей города. Это один из значимых проектов РМК и прекрасный подарок жителям города, — отметил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Игорь Лопаткин.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

По его словам иллюминация подключена к инженерным сетям, и включается вечером одновременно с городским освещением. По своим техническим данным система работает в штатном режиме даже при температуре -30 градусов.

Радовать и детей и взрослых

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Новогодняя Кировка сияет и притягивает своим сказочным убранством. Светящийся снеговик, похожий на стилизованную елку на перекрестке улиц Труда и Кирова притягивает своими внушительными размерами. Рядом необычный фонтан гирлянд, переливающийся ярко-синими огнями. Летом из него льются водопады, а зимой — яркий свет!

— Действительно, челябинцам очень понравился световой коридор на Кировке, который мы сделали в прошлом году от улицы Труда, равно, как и «светящийся» снеговик высотой с несколько этажей и световой трехярусный фонтан гирлянд напротив театра Оперы и балета. Кировка засияла новыми праздничными красками! В этом году мы продолжили украшать главную пешеходную улицу Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Главная идея проекта — создать новогоднее настроение, праздничные эмоции, своего рода сказочную обстановку, и, думаю, нам это удалось. Такая подсветка выглядит очень эффектно.

Отмечу, что при монтаже использовались энергоэффективные лампы накаливания. Они прекрасно освещают и довольно экономны. Все эта иллюминация прослужит не один год, и будет радовать всех, — и детей и взрослых, — замечает помощник директора обособленного подразделения Русской медной компании по связям с государственными, муниципальными и надзорными органами Елена Федорова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Кокорина, председатель городского Совета женщин при администрации Челябинска:

— Мы сегодня прошлись, можно сказать, по обновленной Кировке и сердце порадовалось, честное слово. Все были в восторге! Недавно я была в Москве, и могу сказать, что наша иллюминация ничем не хуже.

Мы очень благодарны Русской медной компании за такой подарок жителям и гостям Челябинска.

Пользуясь случаем, отмечу, что при поддержке Русской медной компании наш Совет женщин уже четыре года подряд проводит уникальные благотворительные акции для детей-инвалидов из малообеспеченных семей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Праздничные, концертные мероприятия проводятся в театрах города, в кафе. Это настоящий праздник для ребят и их родителей.

ЦИФРЫ

Новогодняя иллюминация на челябинской Кировке это:

18 километров электрических проводов.

144 тысяч энергоэффективных лампочек накаливания.

Более 16 млн рублей — стоимость иллюминации на Кировке.