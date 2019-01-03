Отдыхаем на Южном Урале: куда съездить и насладиться снегом и свежим воздухом

Турпоход: идем в горы

Лучше гор могут быть только Уральские горы. Зимой популярны походы на Таганай. Самое верное решение для первой поездки — взять экскурсию в турфирме. Поход к Черной скале, который еще называют «600 шагов по Таганаю», обойдется в 800 рублей.

Фото: Федор ЧЕЧНЕВ.

Есть более сложный поход. За один день можно пройти 16 км к Двуглавой сопке и обратно. Есть трехдневные походы с ночевкой в туристическом приюте на Таганае. Цена — около 3 000 руб. Плюс тура в том, что входит трансфер, страховка от несчастного случая и экскурсовод.

Популярная альтернатива Таганаю — Зюраткуль. Кроме бодрящей прогулки по экотропе здесь предлагают еще пару развлечений. Съездить сфотографироваться к ледяному фонтану и посетить мараловое хозяйство, где живут олени с Горного Алтая.

Расслабиться: окунуться и погулять

В Еткульском районе конкурируют между собой два комплекса с горячими источниками. Можно снять номер на день-два, походить на процедуры и вдоволь накупаться в сказочном бассейне с термальной водой посреди леса. Есть вариант взять однодневный тур: трансфер + три часа купаний. Стоимость в выходной день около 1 500 руб. для взрослого. Учтите, что с 1 по 8 января цены заметно вырастают.

Еще вариант созерцательного отдыха — базы отдыха, коим несть числа. А вокруг леса — гуляй себе! И с горки можно покататься вдоволь. Не забывайте про сезонный рост цен. К чести баз заметим, что большинство ценник поднимают лишь с 31 декабря до 2 января, а далее — по прайсу.

Горнолыжные курорты: переночевать и покататься

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Зимняя классика. Приятно, что последние годы курорты стали развиваться не только в сторону экстремальных сноубордов и горных лыж, но также предлагают иные развлечения. Практически везде есть тюбинги, альпийские сани, каток.

Цена зависит от того, что вы хотите, нужен ли прокат оборудования, проживание. Например, номер на сутки в гостинице с завтраками и ужинами, ски-пасс на канатную дорогу — 3 600 руб. за человека.

Куда поехать: «Аджигарадак», «Миньяр», ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», «Гора Егоза», «Райдер», «Завьялиха», «Солнечная долина».

Ради эмоций: хаски и Дед Мороз

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Прежде всего, турфирмы ориентируют на эти места детские группы. Но для семейного отдыха они тоже очень даже подходят.

Пообщаться с жизнерадостными собаками хаски предлагают «Легенды севера», «Таежная сказка» и «Аквилон». Пропуск к собачкам — 200 рублей. В некоторых хаски-центрах за 800 — 1 000 руб. предлагают экскурсию с катанием на упряжке и развлекательной программой.

Поклонники истории и просто любознательные обязательно оценят парк исторической реконструкции «Гардарика». Здесь есть программы, где рассказывают о праздновании Нового года в российской империи или о работе Деда Мороза во время Великой Отечественной войны.

Еще вариант — отправиться на ферму «Пинто Бриз». Тут контактный зоопарк, но главная достопримечательность — очень милые пони.