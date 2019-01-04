7 самых милых котиков с выставки в Челябинске

Кошки породы манчкин — мультяшные существа. Большеглазые, пушистые, на коротких лапках. Лапы в 2-3 раза короче, чем обычно. При этом, длина тела привычная. Но селекционная особенность никак не сказывается на характере кошек. Они такие же игривые, подвижные, как и привычные людям собратья.

Смотрю и улыбаюсь

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Они, как пружинки, вскакивают и на диваны, и на руки хозяевам. Очень дружелюбные создания, обожают играть. В семье — этакие домашние клоуны, потому что смотреть на них без улыбки невозможно, — говорит ветврач и председатель Фонда зоозащиты «Спаси меня!» Карен Даллакян.

Почти сто мурлык

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Карен устроил в Челябинске настоящее шоу кошек. 98 мурлык, представляющих 21 породу, собрались на ежегодную выставку. Блистали на подиуме и манчкины из магнитогорского питомника.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Впрочем, призами и похвалами осыпали не только представителей «благородных кровей». Огромный приз увез домой обыкновенный беспородный кот черного окраса.

Черный кот

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Уже в шестой раз мы на выставке проводим конкурс черного кота. В силу глупых суеверий кошки и коты вороной масти не принимаются многим людьми. Их неохотно берут из приютов. Наш восьмилетний красавец неведомой миру породы был подобран из подъезда восемь лет назад беспомощным котенком. Семья так его полюбила, что красавчик угольного цвета для домашних — настоящий царь-государь. Любовь не рождается из-за паспорта породы. Любовь дышит, где хочет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.