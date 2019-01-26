Откровения официантки из Челябинска: что никогда нельзя заказывать в кафе

Ольга Малышева (фамилия изменена по просьбе девушки) любит приключения. И в своей работе, говорит, получает их сполна. Она трудится официанткой. Сейчас за границей. В родном Челябинске девушка тоже подавала еду не один год. Есть с чем сравнить. Ольга рассказала о самых странных клиентах, за что дают хорошие чаевые, и что лучше никогда не заказывать в кафе.

НЕ ПОКУПАЙТЕ С ВИТРИНЫ

— Эта история случилась в Челябинске. Есть такая фишка у наших кафе — выставлять готовую продукцию на витрину в торговом зале. Клиент может сразу видеть то, что заказывает, но... Я категорически не советую вам это покупать: такая продукция хранится на витринах до последнего. Зачастую она выглядит вполне аппетитно, хотя срок годности давно прошел. И списать такую «вкусняшку» без отмашки руководства никто из сотрудников заведения не может, — рассказывает Ольга. — Я видела пирожное, которое месяц так «промариновалось». Но я не позволяла себе впаривать просрочку. Советовала клиентам только свежие блюда. За что периодически отгребала люлей от начальства.

Однажды в мою смену такой «шедевр» все же переместился с витрины на столик клиента. Когда гость попытался отрезать кусочек от засохшего пирожного, оно выскользнуло из-под ножа и, ударившись о стену, раскололось на две части. Администратор долго извинялся. Но политику заведения это не изменило.

Вывод: спрашивайте у официантов, что есть свеженькое. Или заказывайте то, что приготовят специально для вас.

Официанты приносят еду, следят за чистотой столиков... Но главная их забота - приносить заведению больше прибыли.Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО, ЧТО В ДЕТСКОМ МЕНЮ

Думаете, детское меню — это здоровая пища с заботой о растущем организме? Ой не всегда! Был у нас в челябинском заведении коктейль под названием «Паук». Готовится он так: наливаем в стакан Колу, кладем шарик мороженого так, чтобы полностью закрыть горлышко стакана, и сверху заливаем сливками. Тающее в газировке мороженое похоже на паука с длинными лапами. Детям очень нравилось! Важно, чтобы кола не контактировала с кислородом. Что будет, если нарушить технологию, я узнала на собственном опыте. В то время я совмещала работу официанта и бармена. Правда, за вторую ставку мне заплатить «забыли». Но история о другом…

Маленький посетитель требовал у мамы заказать этого самого «Паука». А она топила за здоровое питание. Но сдалась. Однако, бросила на меня взгляд последней надежды. Я решила испортить коктейль, воткнув в него трубочку. Но никто не ожидал такого химического шоу… Из стакана повалила пена грязно-серого цвета. Через несколько секунд она залила всю стойку и начала кусками падать на пол.

— Представляешь, такое происходит у тебя в желудке, — сказала женщина сыну.

Ребенок пообещал, что никогда больше не будет пить эту гадость. А я попросила нашу повариху вырезать ему паука из самого большого апельсина.

И ДРУГИЕ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

• Лучше не заказывать непрофильные блюда. Например, вряд ли в суши-баре окажется вкусным бургер. Скорее всего, он воткнут в меню специально для любителей фастфуда, которые пришли с кем-то за компанию.

• Как узнать, хороший ли ресторан? В часы пик, то есть по вечерам, он никогда не будет пустовать.

• Ну и во время путешествий помните, что вам вряд ли удастся вкусно и недорого поесть в туристических местах. Старайтесь узнать, в какие заведения ходят местные.

Для привлечения клиентов некоторые заведения готовы даже раздеть официанток.Фото: Евгения ГУСЕВА

КИНОЗВЕЗДА ДЛЯ ГОСТЯ

— В некоторых заведениях руководство советует официантам вести себя так, будто клиент всегда прав. Порою это очень сложно. Но в дорогом ресторане за зарплату 40 — 50 тыс. руб. еще можно стерпеть странности гостя. А в маленькой кафешке, где платят 10 тысяч, при таких условиях официанты долго не задерживаются, — рассказывает Ольга. — Впрочем, клиенты — это и самое интересное в нашей работе.

Подбегает ко мне как-то менеджер и буквально тащит за руку к одному из столиков.

— Вон сидят двое: молодой бородатый парень и старый перец. Молодой хочет, чтобы его обслуживала именно ты! — шипит он мне в ухо.

Клиент увидел меня и просиял, будто я кинозвезда. Во время обеда заговорить не решался, а после оставил самые большие в моей жизни чаевые. И еще менеджеру отстегнул, чтобы тот попросил меня дать свой номер телефона. Пошутил, что хочет жениться. Подхожу, спрашиваю, за что же мне такое счастье.

— Ты очень похожа на мою любимую актрису, — говорит парень, смущаясь, и называет имя, совершенно мне не знакомое.

Мне самой стало интересно. Покажи, говорю, как она выглядит. Молодой человек включает видео на телефоне.

Сходство было шокирующим. На экране возникла я. Совпали не только черты лица, но даже особенности фигуры, длина и цвет волос. Я не могла поверить своим глазам. Как такое вообще возможно?! Тем временем в кино разворачивались события, которые четко дали понять его жанр — ХХХ.

В общем, я не стала женой этого молодого человека.

Официантки бывают разные.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПЬЯНЫМ МОЖНО ПРОДАТЬ ВСЕ

Как-то я работала в кафе в Греции. Когда у нас обедали гости с дамами, заходил цветочник. Улыбчивый индиец предлагал джентльменам купить для их женщин розочки по два евро, а букетики из пяти штук — всего за пять. Я привыкла видеть его всегда в хорошем настроении. Но однажды он зашел расстроенный: за весь день у него не купили ничего. У нас в тот момент отдыхали англичане — куда более обеспеченные, чем местные. Но компания была чисто мужской. И уже довольно пьяной. Мне стало жаль цветочника, и я попросила клиентов купить у него хотя бы один цветок.

— Да-да, конечно, сейчас, — один из гостей открыл бумажник. — Сколько стоит?

Увидев полный кошелек денег, цветочник воскликнул: «Да заберите всю корзину за двадцатку!» Англичанин запросто расстался с 20 евро. А потом посмотрел на охапку врученных ему цветов, как будто видит их впервые.

— А зачем они мне?

— Ну как, сэр… вы же их только что купили! — напомнил ему цветочник.

Корзина цветов досталась мне.