«Пришлось ночевать в сугробе»: заблудившаяся 67-летняя туристка почти сутки провела в лесу и выжила

Пожилую туристку из Перми спасли в национальном парке «Таганай», что в Челябинской области. Она вместе с группой ушла в горы утром 7 января. Вечером туристы вернулись в лагерь. Руководитель всех пересчитал и обнаружил, что один человек пропал. Шансов, что 67-летняя бабушка выживет ночью в лесу, почти не было. Но ближе к утру ее нашли живой и невредимой!

ИСКАЛИ ВСЮ НОЧЬ

— Сначала туристы попробовали найти ее сами, затем обратились к спасателям, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

В районе поисков мела метель, и видимость не превышала десяти метров. Температура под минус 20. Спасатели всю ночь прочесывали маршрут. Пожилая туристка в лесу с утра, сильно вымоталась, пытаясь найти обратную дорогу. Запросто может упасть от бессилия и замерзнуть… Но произошло чудо. Около четырех часов утра сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда заметили меж деревьев отсвет костра.

НОЧЕВАЛА В СУГРОБЕ

Не замерзнуть в лесу бабушке помогли альпинистские навыки. Батарейки в фонарике сели, телефон разрядился и выключился. С собой была зажигалка. Туристка вырыла яму в снегу, насобирала веток и развела костер. Так возле огня она и просидела всю ночь.

Спасатели доставили пенсионерку в Центральную усадьбу парка. Там ее отогрели, оказали необходимую помощь. Никаких обморожений и травм!

ОПЫТНАЯ АЛЬПИНИСТКА

По словам сотрудников нацпарка, группа туристов из Перми приезжает в заповедник дважды в год. Это опытные альпинисты-ветераны, члены Федерации альпинизма. Они проводят здесь тренировки и сборы. В этот раз приехали 14 спортсменов, чтобы совершить восхождение на Откликной гребень.

— Странно, что руководитель группы — альпинист со стажем — допустил такую историю. Кому как не ему знать, что горы не терпят подобных дисциплинарных «вольностей». Финал мог оказаться другим, — говорит директор парка Алексей Яковлев.

НА ЗАМЕТКУ

Как выжить в зимнем лесу

Советы дает челябинский специалист по выживанию Тюргэн Кам:

— Перед походом в лес соблюдайте правило слоев в одежде. Лучше подложить под них бумагу.

— Когда человек замерзает, хочется спать. Вам кажется, что даже прилечь на сугробе комфортно хоть на пять минуточек. Ни в коем случае не делайте этого — двигайтесь дальше.

— Если стало жарко, снимайте варежки. Тогда избыток тепла будет выходить через руки. Но не стоит расстегивать куртку, снимать шапку.

— Потерялись — не уходите далеко от места. Жгите костры, по которым поисковая группа вас найдет. Разводить огонь лучше хвоей. А когда разгорится, подкидывать березу. Ходите вокруг костра небольшими кругами.

— Найдите поваленные деревья, накидайте сверху хвойных ветвей и забирайтесь под них. На землю тоже постелите много хвои.

— Если уверены в своих силах, можете прорыть в большом сугробе нору, и забраться внутрь. У входа разведите костер — дым будет уходить, а тепло, наоборот, идти внутрь.

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