Увидеть в зеркале свою красивую улыбку и не умереть от счастья… Именно такие эмоции испытывает человек после предварительной реставрации зубов в стоматологии «Скрынниковв». Весь январь клиника дарит своим пациентам пробную реставрацию в реальном измерении.

— Такая реставрация весомая альтернатива компьютерному смайл-дизайну. — Комментирует приглашение на стоматологическую процедуру руководитель клиники Валерий Скрынников. — В чем ее преимущество? Пациент видит результат, что называется «на себе» и может оценить внешний вид зубного ряда и собственный комфорт после процедуры. В стоматологии это называется Wax-up или Mok-up.

Валерий Скрынников.

Ортопед делает слепок зубного ряда и с помощью специальных технологий, восстанавливает идеальный либо естественный вид зубов (по желанию). Это по-настоящему ювелирная работа, которая учитывает все стоматологические нюансы и проблемы, которые накопились к этому времени у человека.

В свою очередь компьютерные технологии дают несколько обезличенную картину будущей реставрации. Вариант, который предлагают ортопеды «Скрынниковв», позволяет оценить будущий результат не только с точки зрения эстетики. — Уверен Валерий Скрынников, — важно, как человек будет чувствовать себя после реставрации. Такой подход даст ответы на все вопросы и волнения пациента перед реставрацией и протезированием.

Стоимость модели, работа над которой начинается со слепка и заканчивается фото широкой красивой улыбки, порядка 10 000 рублей. И только в январе пациенты клиники могут увидеть себя с

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685769" frameborder="0"></iframe> Голливудская улыбка на прокат бесплатно.

новой улыбкой, не потратив ни рубля. Еще один приятный бонус — полноценная консультация врача-ортопеда.

— Часто к нам приходят люди с просьбой сделать им красивую, ровную и белоснежную улыбку с помощью виниров, — комментирует Валерий Александрович, ставшую уже стандартной ситуацию при обращении пациентов. — Виниры, действительно позволяют корректировать нарушения формы и цвета зубов, а также защищают их, дают максимальную схожесть со своими зубами. Если же у пациента есть желание сделать улыбку «голливудской» — идеально-белоснежной, виниры легко справляются и с этой задачей. В последнее время челябинцы все чаще рассматривают для себя именно на такой вариант реставрации.

В результате восстановленные зубы обретают высокую эстетику и прочность.

Консультация опытного ортопеда поможет принять решение какой вид реставрации даст идеальный результат. А предварительная реставрация даст возможность пациенту, и доктору определиться с планом лечения.

Стоматология «Скрынниковв» заботиться о здоровье и красоте ваших зубов бережно и профессионально. Собственная зуботехническая лаборатория позволяет устанавливать оптимальные цены на реставрацию, протезирование и имплантацию зубов.

Увидев свое отражение в зеркале после предварительной реставрации, вы никогда не забудете свое отражение.

Ортопеды клиники «Скрынниковв» знают все секреты вашей красивой улыбки.

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