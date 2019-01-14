«Когда нам купят ботинки?»: спасатели из Челябинска завалили начальника неудобными вопросами в прямом эфире

Есть в Челябинске управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. В него входит городская служба спасения. Это бригада спецов, которые участвуют в ликвидации пожаров, спасают людей на водоемах, вызволяют из искореженных машин и первыми приходят на помощь в прочих неординарных инцидентах.

Пару лет назад структуру возглавил Александр Рымарев. Рядовые сотрудники с руководством не сработались и в открытую неоднократно выступали против своего начальника.

После обрушения подъезда в Магнитогорске сотрудники службы спасения рассказали «Комсомольской правде», что количество жертв могло быть в разы меньше. Проблема в том, что кинологи прибыли на место обрушения слишком поздно. Пришлось вызывать подразделения из Москвы и Екатеринбурга. Во всей Челябинской области кинологи-спасатели были лишь в Челябинске. Но и их не осталось.

В студию радио 95.3 FM пришел начальник управления Александр Рымарев. Можете послушать эфир полностью или читайте расшифровку.

Почему для работы на завалах в Магнитогорске обученных собак ждали из Москвы 00:00 00:00

«ВО ВРЕМЯ СМЕНЫ СОБАКИ СИДЕЛИ В МАШИНАХ»

По информации тех, кто находился на первичном разборе завалов в Магнитогорске, работала команда кинологов из Москвы. При этом в Челябинске есть квалифицированные спасатели, но нет собак.

— Почему не было сотрудников из Челябинска — вопрос к руководителю спасательной операции, которую проводили в Магнитогорске. Происшествие неординарное и очень серьезное, к которому должны привлекаться специалисты высокого класса, которые постоянно в этом участвуют, имеют большие навыки в этих работах. Тем более, когда касается жизни людей, потому что любое неправильное действие может привести к гибели, — говорит Рымарев.

При этом в Челябинске есть обученные подготовленные собаки. Подразделение кинологов создали еще в 2002 году. Собаки принадлежат спасателям. А город животных брал в аренду, оплачивая корма и ветобслуживание. Но с этого года спасатели-кинологи оказались выведены за штат. Они не нужны?

— Кинологической службы никогда не было: с вольерами и ветеринарами. Для этого нужны очень большие деньги. Собаки не должны находиться в одном помещении с людьми, их нужно постоянно тренировать. Поэтому у нас никогда не было такой службы. Были договоры с людьми, у которых были собаки, в том числе со спасателями, которые и сейчас работают. Сейчас мы ушли от этих договоров. Раньше были договоры, но условий нет и не было для содержания собак. Собаки во время дежурства были в машине либо в раздевалке — грубейшее нарушение. После смены спасатели забрали животных домой.

Александр Рымарев в студии радио «Комсомольская правда».Фото: Андрей АБРАМОВ

В эфир позвонил один из бывших сотрудников:

— Кинологическое подразделение было — есть распоряжение главы города от 2002 года. Но почему-то Александр решил, что служба не нужна. Хотя в прошлом году говорил, что построят вольеры и увеличат количество особак. Тем более летние вольеры были. Готов ли он взять на себя ответственность, что в случае ЧП, как в Магнитогорске, мы будем ждать спасателей или брать волонтеров и подвергать жизни людей опасности?

— Мы говорим про Магнитогорск или Челябинск? Если бы у меня был бюджет, были бы деньги: вы думаете я бы не создал кинологическую службу, не построил бы вольеры? Бюджета никогда не было больше, не было денег на кормление.

Но как же так: получается, в современном мегаполисе, где полно техногенных объектов, нет собак-спасателей?

— Сделали анализ использования собак в Челябинске, — ответил начальник управления. — Увидели, что за последние семь лет собаки не сделали ни одного боевого выезда. Могут привлекать их как гражданских сотрудников и за это платить деньги. Именно как сотрудники службы спасения они ни разу не выезжали. Сделав анализ, мы решили уделить внимание службе водолазов. У них сильно изношено оборудование. Там серьезные профессионалы, их десять человек, и они более востребованы. Дайте мне денег и я профинансирую и то, и другое. Дотации из областного и федерального бюджета не предусмотрены.

«СОБАК СОКРАТИЛИ, ФЕЛЬДШЕРОВ СОКРАТИЛИ. ЧЕГО ДАЛЬШЕ ЖДАТЬ?»

После в эфир начали звонить возмущенные сотрудники и интересоваться насущными вопросами.

— Почему не возобновите финансирование кинологов?

— Я бы с удовольствием возобновил. Наши спасатели подали в суд, что их плохо одевают. Поэтому все деньги я потратил на то, чтобы закупить им новую одежду. Бюджет 20 млн рублей в год. Он на этом уровне уже последние годы. Требуется очень много, потому что очень долго не обновлялась материально-техническая база службы.

— В декабре не выплатили переработку за 2018 год. На каждого человека по 30-40 тысяч. Когда выплатят?

— Выплаты произошли. Есть специальный расчет. Есть разногласия: спасатели считают, что они должны получить больше. Наверное, у них есть другие методы расчета. Понимаете, бюджетные деньги проверяются два-три раза, и если бы что-то было неправильно, нам бы сделали замечание.

— В отряде до недавнего времени были четыре спасателя-фельдшера. Сейчас двое. Врачи скорой помощи не могут подойти к пострадавшему и оказать первую помощь. Поэтому мы брали ответственность на себя. Сейчас такой возможности не стало, потому что с нами расторгли допсоглашение. Еще мы занимались пополнением личных аптечек спасателей. Сейчас выдача медикаментов прекращена.

— Абсолютно согласен, что медицинская служба должна быть и развиваться. Я думаю, мы вернемся к этому разговору. В бюджете на 2019 год мы предусматривали деньги на закупку медикаментов. По поводу того, почему сократилось количество фельдшеров — не готов ответить. Если ставки требуются — мы их вернем.

— Что решено по пенсии для городских спасателей?

— Вопрос стоял еще до моего прихода на мою должность. Городские депутаты обратились с письмом к депутатам ЗСО. Мы не можем принять свой акт по поддержанию пока не будет такого акта на областном уровне. Есть рабочая группа, которая ищет пути. Вы поймите, нужно найти еще и финансирование.

— За время вашей работы сократили кучу служб и людей. Каких изменений дальше ожидать?

— Когда я пришел, было 39 спасателей. Проанализировав ситуацию, приняли решение увеличить количество людей до 50 единиц. Технические должности перевели в спасатели. Это все сделали в рамках бюджета. Я просто заменил технический персонал на спасателей. Административный корпус должен быть меньше, а спасателей намного больше. В этом году есть желание увеличить количество еще на 20 человек. Но нужно будет обмундирование, техника, машины.

— На смену выходит 10 человек, а всего их четыре. Где еще десять человек спасателей, я их не вижу? На работу приняли немолодых людей, а спасатели первого класса уходят.

— Я думаю, у нас мало сотрудников, особенно в летний период, когда нужно обеспечивать безопасность на водных объектах. Много пришло молодых, приняли только двух человек в возрасте.

— Когда купят зимние ботинки? На носу купели. Нам говорят, что они не предназначены спасателей.

— К сожалению, есть решение суда, где четко прописали, что я должен закупить и какое обмундирование закупить. Там прописаны носки с серебряной нитью, а про ботинки ничего нет. Поэтому пока будут без ботинок.

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