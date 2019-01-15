Как записать ребенка в первый класс в Челябинске
Портфели пока не куплены, школьная форма еще не пошита. Но уже в феврале стартует массовый набор в первые классы.
Как и в прошлые годы, он пройдет в два этапа. С 1 февраля школы города будут зачислять детей по прописке. А с 1 июля — всех желающих на оставшиеся места. Лишь лицей № 11 сразу начнет прием заявлений от всех желающих. Эта школа по-прежнему набирает учеников со всего города.
— Написать заявление в первый класс можно до 5 сентября. Но тем, кто хочет учиться по прописке, не стоит тянуть до осени. Если во время второй волны классы полностью укомплектуют, придется идти в другое учебное заведение, — говорит первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
КУДА НЕСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ
Как и в прошлом году, заявление в школу можно подавать лично, а также по интернету (портал госуслуг, сайт www.edu-74.ru). Однако оригиналы всех документов все равно нужно принести в школу в течение 5-7 дней. Иначе ваше электронное заявление аннулируют.
В школах Челябинска электронная запись откроется в 8.00 1 февраля. Если вы не относитесь к школе по месту прописки, электронное заявление система примет, однако после проверки придет отказ — заявление аннулируют, а вам предложат повторить попытку в июле.
Подавать заявление по интернету выгодно в школы с общегородским набором. А еще на втором этапе набора — на оставшиеся места. Здесь очередность, на самом деле, имеет значение.
— Раньше у нашей школы с общегородским набором мамы и папы дежурили на крыльце по две недели. Менялись, передавали друг другу порядковый номер, — рассказывает директор снежинской гимназии № 127 Вера Маслакова. — А когда появилась возможность подать заявление по интернету, на крыльце никто не стоял. В прошлом году запись в школу закончилась за одну минуту 17 секунд.
Родители опасаются, что под напором желающих записать свое чадо система рухнет в первые же минуты.
— Это исключено, — говорит первый заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов. — Сначала заявления попадают в накопительный буфер и с небольшой задержкой — в систему. Свою «очередь» человек не увидит. Система покажет для каждой школы только количество свободных мест.
Кстати, до 17 января можно подать тестовое заявление в школу, потренироваться в системе. Но 18 января все «пробники» аннулируют. Первого февраля запись начнется с чистого листа.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВИТЬ
Только самые основные, но не забудьте сделать их копии:
— свидетельство о рождении ребенка;
— документ о регистрации по месту жительства или временная прописка;
— паспорт родителя или законного представителя;
— для детей с ограниченными возможностями еще заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия).
Медицинскую карту подавать с заявлением необязательно. Если требуют — это незаконно.
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ — НЕТ
Многие опасаются, что на приеме заявлений от пап и мам потребуют вступительный взнос.
— В нашем законодательстве нет такого понятия, как вступительный взнос. Всех детей зачисляют на основании заявления. Все остальное — по обоюдному желанию сторон. Любая материальная помощь — добровольная. Если взнос требуют, обращайтесь в прокуратуру, — категорична Елена Коузова.
НА ЗАМЕТКУ
Перед тем, как отправиться в школу
1. Найдите распоряжение мэрии по закреплению территорий за школами. Если ваш дом — новостройка и не попал в список, звоните в городской комитет по делам образования.
2. Изучите Федеральный приказ № 32 от 2014 года. Здесь изложен прядок приема в школы и права родителей.
3. Изучите Правила приема в школу, которые издает сама учебная организация (на сайте школы). В них уточняются сроки приема, время работы приемной комиссии, перечень документов.
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